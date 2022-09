Microsoft annonce la mise à jour Windows 11 2022 Update (22H2)

Microsoft vient d’annoncer la mise à jour Windows 11 2022 Update, une autre mise à jour majeure pour le système d’exploitation qui s’accompagne de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations. Des onglets au gestionnaire de tâches en passant par un éditeur vidéo intégré, Windows 11 commence à prendre forme ; il nous a juste fallu un an pour en arriver là.

Si vous ne vous souvenez pas du lancement décevant de Windows 11 l’année dernière, vous avez de la chance. Bien que Microsoft ait apporté quelques nouvelles fonctionnalités au système d’exploitation, il s’agissait surtout d’une refonte visuelle de Windows 10. Windows 11 2022 Update change cela — elle fait de Windows 11 le système d’exploitation que nous aurions dû avoir depuis le début.

Windows 11 n’a pas été lancé dans les meilleures conditions. Pour commencer, il manquait la prise en charge des applications Android, qui était la fonctionnalité phare, et les problèmes persistants avec TPM ont rendu l’installation du nouveau système d’exploitation confuse et frustrante. Ajoutez à cela des problèmes de performance, comme une baisse de 15 % des performances de jeu sur les processeurs Ryzen, et la mise à niveau ne semblait pas très attrayante.

Aujourd’hui, Microsoft ajoute les fonctionnalités qui auraient dû figurer dans Windows 11 dès le départ.

En cours de déploiement

Selon Microsoft, la mise à jour Windows 11 2022 Update, également connue sous le nom de Windows 11 version 22H2, est en cours de déploiement dans plus de 190 pays, mais il faut savoir que le tout se déroule par étapes. En d’autres termes, tout le monde ne l’obtient pas aujourd’hui, car le déploiement progressif donne à Microsoft plus de temps pour découvrir les bugs et les empêcher de causer plus de dégâts sur certains ordinateurs.

Comme je l’ai mentionné, la mise à jour Windows 11 2022 Update s’accompagne de nombreuses améliorations, notamment des mises en page Snap, une nouvelle fonction Focus et de nombreuses optimisations des performances et de la batterie.

La nouvelle mise à jour des fonctionnalités de Windows 11 marque également l’extension du support des applications Android aux marchés internationaux — auparavant, la fonctionnalité n’était disponible qu’aux États-Unis.

De nouvelles fonctionnalités

« Avoir le bon contenu alimente une grande expérience sur PC. Il y a un an, nous avons remanié le Microsoft Store sur Windows pour le rendre plus ouvert et plus facile à utiliser — un guichet unique pour les applications, les jeux et les séries TV que vous aimez », explique Panos Panay, EVP, Chief Product Officer, Windows + Devices.

« Aujourd’hui, grâce à notre partenariat avec Amazon, nous étendons l’Amazon Appstore Preview aux marchés internationaux, apportant plus de 20 000 applications et jeux Android™ aux appareils Windows 11 qui répondent aux exigences matérielles spécifiques aux fonctionnalités. En plus d’un catalogue croissant d’applications et de jeux, nous sommes également ravis de partager que nous passons à la prochaine étape du pilote Microsoft Store Ads — aidant les développeurs à mettre du contenu devant les bons clients ».

Une autre grande fonctionnalité de la version 22H2 de Windows 11 est la prise en charge des onglets dans l’explorateur de fichiers. C’est l’une des fonctionnalités les plus demandées dans le système d’exploitation, et aujourd’hui, elle devient enfin disponible pour les appareils de production également.