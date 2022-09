WhatsApp commence à tester la possibilité de modifier les messages envoyés

La dernière fois que nous avons entendu parler de la fonction de modification des messages, nous avons appris qu’elle serait plus facile à utiliser. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer longuement sur un message à modifier, d’effectuer les changements et de l’envoyer à nouveau . Il est dit qu’il n’y aura pas d’historique des modifications, mais nous ne savons pas si ce sera le cas.

Cependant, elle n’est pas encore disponible pour les utilisateurs de la version bêta. La fonctionnalité est toujours en cours de développement et nous ne savons pas quand elle arrivera aux utilisateurs bêta ainsi que les utilisateurs stables. On peut espérer que cela se produira pour les utilisateurs d’Android et d’iOS. En attendant, vous pouvez jeter un coup d’œil à ce à quoi cela ressemble.