Dynamic Island pourrait avoir été un ajout de dernière minute fait par Apple

La nouvelle fonctionnalité la plus excitante des modèles Pro de l’iPhone 14 est sans doute la Dynamic Island. À en juger par la réaction des personnes lorsque Apple a présenté sa « pilule » changeant de forme, on pourrait penser qu’Apple savait exactement quelle serait la réaction lorsqu’elle présenterait cette fonctionnalité.

Une façon de dire qu’Apple savait ce qu’elle avait en main est de voir à quel point la Dynamic Island était cachée avant que l’événement « Far out » n’ait lieu. Pas un seul mot à ce sujet n’a été divulgué et Apple a fait en sorte que même les critiques les plus sévères de la découpe du « i » et de l’encoche l’adulent après l’annonce. Pour de nombreux utilisateurs, cette fonctionnalité est une incitation à la mise à niveau, tandis que pour d’autres, il s’agit d’une évolution majeure par rapport à l’encoche controversée.

Et, il est possible que la Dynamic Island ait reçu un feu vert très tardif selon les informations publiées par MacRumors.

Pour la troisième fois au moins, Apple a publié un nouveau document d’assistance montrant à l’origine les deux découpes en haut de l’écran de l’iPhone 14 Pro sans la Dynamic Island. Le résultat était le design souvent critiqué que nous avons vu sur d’innombrables rendus de l’iPhone 14 tout au long de l’été. Le retrait de la Dynamic Island n’est pas une option, bien que, à la lumière du soleil, vous puissiez distinguer les deux découpes sans le revêtement noir qui les recouvre. Apple a depuis mis à jour la page, intitulée « Utilisez l’affichage Always-On avec votre iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max », et a remplacé l’image d’un iPhone 14 Pro avec des découpes par une image présentant la Dynamic Island.

Ian Zelbo, de FrontPage Tech, a également diffusé un tweet montrant que, juste après l’annonce, Apple a mis en ligne, à l’intention des développeurs, les découpes des modèles iPhone 14 Pro. Cela a été rapidement corrigé avec une image mise à jour qui montrait le design en forme de pilule ou de losange. Comme c’est souvent le cas chez Apple, il se peut qu’une équipe secrète ait travaillé sur la Dynamic Island, et que d’autres personnes impliquées dans la création de documents d’assistance, la conception de sites Web et les ressources pour les développeurs n’en aient pas eu connaissance avant l’annonce.

So Apple uploaded product bezels for developers… Originally they uploaded the dual punch hole cutout but immediately deleted it from the site. After a few minutes they updated it with the single pill shape. LOL pic.twitter.com/PktKMKoZ5v

—Ian Zelbo (@ianzelbo) September 7, 2022