Intel dévoile accidentellement ses propres processeurs Raptor Lake

Quelqu’un chez Intel pourrait avoir des ennuis. Les processeurs Raptor Lake d’Intel ont fait l’objet d’une fuite par la société elle-même, montrant le processeur phare et deux autres processeurs avec ce que l’on peut supposer être le nombre final de cœurs et les vitesses maximales de boost.

Cependant, il y a un changement par rapport aux fuites que nous avons vues jusqu’à présent, et c’est l’horloge de boost du cœur de performance. Cependant, ce n’est pas forcément une bonne nouvelle.

Il s’agit apparemment d’une mise à jour erronée d’un guide officiel d’Intel sur le choix du bon processeur de jeu, et dans une section de l’article pour le site canadien de la société, les spécifications de trois modèles de 12e génération (Alder Lake) sont abordées. Sauf que la mise à jour accidentelle de la page a inséré à la place un trio de modèles Raptor Lake à venir, à savoir les Core i5-13600K, Core i7-13700K et le fleuron Core i9-13900K.

L’erreur a été rectifiée, et la page a été rétablie pour montrer les puces Alder Lake, mais pas avant que le leaker @momomo_us n’ait saisi les détails.

Cela pourrait impliquer qu’Intel lancera d’abord ces modèles populaires et laissera le reste de la gamme suivre plus tard, ce que certaines fuites précédentes ont déjà supposé.

Une annonce le 27 septembre

Comme vous pouvez le voir, le 13900K est présenté avec 24 cœurs et 32 threads, et une horloge maximale de 5,4 GHz pour les cœurs de performance. Cela signifie que, comme le veut la rumeur, il s’agit d’une puce avec 8 cœurs de performance et 16 cœurs d’efficacité (ces derniers n’ont pas d’hyper-threading, d’où les 32 threads).

Le 13 700 K est listé comme ayant 16 cœurs et 24 threads — donc 8 cœurs de performance, et 8 cœurs d’efficacité — avec un boost maximal de 5,3 GHz (pour les cœurs de performance). Et, le 13 600 K offre 14 cœurs et 20 threads — soit 6 cœurs de performance et 8 d’efficacité — avec un boost maximal de 5,1 GHz.

Tout ceci est accompagné d’une mise en garde : cette mise à jour erronée des spécifications pourrait contenir des erreurs, ou du moins c’est une possibilité, bien que peu probable, on l’espère. Intel va très probablement annoncer la nouvelle gamme Raptor Lake lors de la conférence Intel Innovation, qui aura lieu dans deux semaines, le 27 septembre.