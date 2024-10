Copilot Vision : Microsoft Edge voit enfin ce que vous voyez !

Microsoft repousse les limites de l’IA avec Copilot Vision, une nouvelle fonctionnalité intégrée à son navigateur Edge qui transforme votre expérience de navigation.

Imaginez un assistant intelligent qui voit ce que vous voyez, entend ce que vous entendez et interagit avec vous en temps réel pour répondre à vos questions, vous proposer des recommandations et résumer du contenu. C’est la promesse de Copilot Vision, dévoilée par Yusuf Mehdi, vice-président exécutif de Microsoft.

Une IA à votre écoute, mais respectueuse de votre vie privée

Si l’idée d’une IA observant toutes vos activités en ligne peut sembler intrusive, Microsoft assure que Copilot Vision est une fonctionnalité optionnelle que vous devez activer manuellement. De plus, un indicateur à l’écran vous signalera que Copilot est actif. Les données de votre session seront supprimées à sa fermeture et ne seront pas utilisées pour l’entraînement de l’IA.

Copilot Vision fonctionne en tandem avec Copilot Voice, la nouvelle fonctionnalité de commande vocale de Copilot, mais peut également être utilisé seul. Il sera initialement compatible avec un nombre limité de sites Web, excluant les contenus payants ou sensibles, et se concentrera sur l’analyse du texte et des images présents sur les pages.

Microsoft a présenté les capacités de Copilot Vision sur Rotten Tomatoes, où l’IA a recommandé une comédie australienne à un utilisateur australien, démontrant ainsi sa capacité à prendre en compte le contexte personnel.

Copilot Voice et Copilot Daily : l’IA au service de l’information

Copilot Voice vous permet désormais de converser avec l’assistant en utilisant uniquement votre voix, sur ordinateur et sur mobile.

Microsoft lance également Copilot Daily, une sorte de journal télévisé personnalisé qui résume les actualités et vous fournit des informations quotidiennes telles que la météo et le trafic. Cette fonctionnalité utilise une voix générée par l’IA et s’adapte à vos centres d’intérêt.

Disponibilité et perspectives

Copilot Voice et Copilot Daily sont déjà disponibles pour les utilisateurs de Windows aux États-Unis et au Royaume-Uni. Copilot Voice est également disponible en Australie, au Canada et en Nouvelle-Zélande, mais uniquement en anglais. Microsoft prévoit d’étendre ces fonctionnalités à d’autres pays et langues prochainement.

Copilot Vision sera bientôt déployé aux États-Unis, mais uniquement pour les abonnés Copilot Pro. Cette fonctionnalité fait partie du nouveau programme Copilot Labs de Microsoft, qui donne aux abonnés Copilot Pro un accès anticipé aux dernières fonctionnalités d’IA de Microsoft encore en phase de test.

Avec ces innovations, Microsoft confirme sa volonté de placer l’IA au cœur de l’expérience utilisateur, en offrant des fonctionnalités toujours plus personnalisées et intuitives. L’avenir de la navigation web s’annonce passionnant !