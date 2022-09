Apple annonce la Détection des accidents, sa toute nouvelle fonction d’urgence

Conduire peut être amusant et relaxant, mais, en même temps, imprévisible et dangereux. Votre voiture peut soudainement perdre de l’adhérence, ou une autre voiture peut vous percuter alors que vous conduisez sur votre voie. Et si les vitesses étaient trop élevées, votre vie pourrait même être en danger après l’accident.

Eh bien, avec ses nouvelles Apple Watch Series 8 et son iPhone 14, Apple vient également d’introduire une nouvelle fonctionnalité appelée « Détection des accidents », et selon la société, sa nouvelle fonction d’urgence peut vous sauver la vie. Selon Apple, si vous êtes victime d’un grave accident de voiture, l’Apple Watch Series 8 et l’iPhone 14 détecteront l’impact et, au bout de 10 secondes, préviendront automatiquement vos contacts d’urgence et leur indiqueront votre position actuelle.

Mais comment l’Apple Watch Series 8 et le nouvel iPhone peuvent-ils détecter un accident de voiture ? Eh bien, la nouvelle smartwatch et le nouvel iPhone d’Apple sont dotés de deux nouveaux capteurs de mouvement : un gyroscope à trois axes amélioré et un accéléromètre à force G élevée. Selon le géant technologique, l’accéléromètre peut mesurer jusqu’à 256 G et a un taux d’échantillonnage quatre fois plus rapide — plus de 3 000 fois par seconde. Tout cela lui permet de détecter le moment précis de l’impact. Et lorsque vous combinez les nouveaux capteurs avec, comme l’a déclaré Apple, un « algorithme de capteur avancé », vous obtenez la fonction de détection des collisions.

Outre l’accéléromètre, l’Apple Watch s’appuie sur le microphone intégré pour détecter les accidents. Parallèlement, le GPS plus précis de la nouvelle Series 8 peut être utilisé pour envoyer votre position exacte aux contacts d’urgence et aux services de secours. Lorsque vous êtes victime d’un accident, l’Apple Watch affiche un écran vous demandant si vous souhaitez appeler un service SOS. Si vous ne répondez pas pendant 10 secondes, la Watch composera automatiquement le 911 (ou d’autres services selon votre localisation). Vous avez également la possibilité d’effacer la boîte de dialogue si vous allez bien et n’avez pas besoin de soins médicaux immédiats.

La fonction peut détecter principalement quatre types d’accidents de voiture, notamment les collisions frontales et arrière, les chocs latéraux et les renversements complets.

Tout est traité sur votre appareil

La nouvelle fonction d’urgence d’Apple détecte les collisions dans les voitures, les SUV et les camionnettes. Selon la société, elle fonctionne et traite les données uniquement lorsque vous conduisez et au moment d’un éventuel accident. En outre, l’ensemble des informations est traité sur vos appareils, de sorte qu’Apple ne les collecte pas sur ses serveurs.

Dans son annonce, Apple a déclaré qu’elle a étudié des années de rapports réalisés dans des laboratoires de crash-tests de pointe et que son algorithme a été entraîné sur plus d’un million d’heures de conduite réelle et de données d’accidents.