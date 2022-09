PlayStation 5 : nouvelle mise à jour avec un support 1440p et liste de jeux

Sony a mis à disposition une nouvelle mise à jour du firmware de la PlayStation 5. Avec elle, le constructeur japonais introduit la prise en charge tant attendue des résolutions 1440p, de sorte que la console PS5 convient désormais aussi aux écrans de PC adaptés. De plus, de nouvelles fonctions sociales et sonores sont disponibles.

Après une phase bêta de près de 5 semaines, la prise en charge 1440p arrive enfin chez l’utilisateur lambda, qui peut dès à présent lancer le téléchargement de la version 22.02-06.00.00 du firmware ou faire installer la mise à jour automatiquement. Selon Sony, les écrans de PC avec une résolution Quad HD et au choix 60 Hz ou 120 Hz sont pris en charge.

Un taux de rafraîchissement variable n’est toutefois possible que pour la sortie vidéo 1080p (full HD) et 4K (Ultra HD). Dans les paramètres de la PS5, les joueurs peuvent en outre faire tester la compatibilité de l’écran avec le 1440p et sélectionner ensuite manuellement la résolution native.

Les propriétaires de PS5 peuvent dès à présent créer leurs propres listes de jeux au sein de leur ludothèque, ce qui devrait faciliter l’organisation des titres. Il s’agit essentiellement des dossiers pour les jeux. Vous pouvez créer des listes de jeux à partir de la ludothèque principale, et chaque liste pourra contenir jusqu’à 100 jeux.

La nouvelle mise à jour de la PlayStation 5 permet actuellement de créer un total de 15 listes de jeux avec jusqu’à 100 titres par liste. Tous les jeux affichés dans le menu « Votre collection » peuvent être organisés, y compris les titres sur disque, numériques et en streaming.

Encore des nouveautés attendues

De plus, Sony permet d’effectuer une comparaison entre le son stéréo classique et le son 3D dans les paramètres du casque, afin que les joueurs puissent rapidement choisir une option préférée. Dans le domaine des fonctions sociales, les joueurs peuvent désormais demander le partage d’écran des membres de la fête, rejoindre plus facilement leurs sessions multi-joueurs et interagir plus rapidement avec les profils d’amis, les autocollants et les messages vocaux dans la Game Base.

Enfin, Sony teste également la recherche vocale améliorée pour YouTube sur la PS5. Vous pouvez simplement dire « Hey PlayStation, trouve Spider-Man sur YouTube » et les résultats pertinents s’afficheront. Pour l’instant, la commande vocale n’est disponible qu’en anglais pour les propriétaires de PS5 aux États-Unis et au Royaume-Uni.