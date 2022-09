Voici les smartphones Motorola qui seront équipés d’Android 13

Espérons que Motorola lancera Android 13 aussi vite que possible sur les appareils déjà confirmés , et qu’il sera également disponible sur d’autres smartphones. Le Moto Razr 2022, récemment introduit, devrait également figurer sur la liste, mais comme il est actuellement disponible en Chine, la liste mondiale n’a pas été mise à jour.

La page des mises à jour de sécurité de Motorola répertorie toutes les gammes de smartphones de la société et les appareils de chaque gamme. La société a discrètement révélé les smartphones qui sont éligibles pour une mise à jour Android 13 en joignant la phrase « Next OS ».

Google a récemment publié la version stable d’ Android 13 pour les appareils Pixel et l’a même ouverte à AOSP. Les smartphones d’autres constructeurs devraient obtenir Android 13 plus tard cette année, et Motorola est également sur la liste . Avant ce déploiement officiel, nous avons maintenant la liste des appareils Motorola initiaux qui seront mis à jour vers Android 13.