Le premier smartphone pliable de Google pourrait sortir en mars 2023

Le smartphone pliable de Samsung, le Galaxy Z Fold 4, est encore chaud dans les esprits et nous entendons parler d’un autre passionnant smartphone pliable qui va rejoindre le marché des smartphones innovants. Cette fois, il s’agit du premier smartphone pliable de Google (qui n’a pas encore de nom, mais que nous pourrions appeler le « Google Pixel Fold »).

Au cours des dernières années, les smartphones Pixel de Google sont devenus populaires pour leurs fonctionnalités de pointe et leur expérience « Android pure ». Le Pixel 6 fait partie des meilleurs smartphones que vous pouvez acheter aujourd’hui, et il est sur le point de devenir encore plus convaincant, Google devant lancer le Pixel 7 le 6 octobre.

Ross Young, analyste réputé dans le domaine des écrans, prédit maintenant que le premier smartphone pliable de Google sera lancé en mars 2023, comme le souligne Android Headlines.

Il est vrai que nous avons déjà entendu parler d’un possible lancement du premier smartphone pliable de Google : d’abord, nous l’attendions en 2021 (mais il ne s’est, évidemment, pas présenté). Et maintenant, Ross Young qui partage des informations intéressantes à ce sujet, avec une sortie possible en mars 2023 du premier smartphone pliable de Mountain View.

4 months till the foldable Pixel smartphone starts panel production. Are you excited? I am assuming it will launch in March. —Ross Young (@DSCCRoss) September 6, 2022

Young déclare qu’il reste quatre mois avant que la production de panneaux pour le smartphone pliable ne commence, et il s’attend à une sortie en mars. À l’heure actuelle, le Pixel Fold devrait être un concurrent direct du Z Fold 4, ce qui signifie qu’il s’ouvrira comme un livre plutôt que d’être un appareil à clapet de type Z Flip.

Plus proche du Z Fold que le Z Flip

Pour l’instant, les détails qui l’entourent sont assez bien mystérieux. À commencer par son nom, qui peut ou non être « Google Pixel Fold », car il s’agit juste d’un nom suggestif, de nombreux détails à son sujet doivent encore être dévoilés. De récentes rumeurs indiquent que l’appareil pourrait s’appeler Pixel Notepad.

Il devrait être livré avec un écran ayant un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur un écran principal OLED flexible de 7,6 pouces, et un écran externe qui peut être utilisé lorsque le smartphone est plié. Cependant, on ne sait pas grand-chose d’autre à son sujet pour le moment.