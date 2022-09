Meta dévoilera son nouveau casque VR haut de gamme Quest Pro le 11 octobre

Meta, la société anciennement connue sous le nom de Facebook vend les populaires casques VR Meta Quest, qui s’appelaient auparavant Oculus Quest. Meta a maintenant fixé une date pour son prochain grand événement VR.

Meta a annoncé que son événement annuel pour la réalité augmentée et virtuelle, Meta Connect, aura lieu le 11 octobre de cette année. L’entreprise a déclaré dans un article de blog : « L’année dernière, nous avons levé le voile sur notre vision du Métaverse et de la prochaine ère de l’informatique sociale. Cette année, nous partagerons des mises à jour sur les progrès que nous avons réalisés, ainsi qu’un regard sur ce qui est à venir dans un avenir proche et lointain ».

L’élément principal de l’événement sera probablement le casque « Project Cambria », dont le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a précédemment confirmé la sortie en octobre. Le nouveau casque s’appellera probablement le Quest 3 ou Quest Pro lorsqu’il arrivera sur les étagères des boutiques, et les précédentes fuites ont révélé un design (potentiellement) plus confortable. Des mises à niveau matérielles sont également probables, étant donné que le casque Quest actuel est sorti en octobre 2020.

Meta révélera probablement aussi des améliorations logicielles pour ses appareils existants, et davantage de contenu « métaverse » — en espérant quelque chose d’un peu plus impressionnant que le récent selfie VR de Zuckerberg. L’événement sera diffusé en continu sur la page Facebook de Reality Labs, et vous pouvez vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur le site Meta Connect.

Selon Zuckerberg, le casque comprendra un système de suivi des yeux et du visage, ainsi qu’un système de transfert des couleurs, et il devrait être doté d’un écran de plus haute résolution que celui du Oculus Quest 2. Il devrait également être beaucoup plus cher que l’Oculus Quest 2

Une grosse attente !

Le mois dernier, Zuckerberg a également annoncé qu’il y aurait des détails sur les « mises à jour majeures d’Horizon et des graphiques d’avatars » annoncées lors de la conférence Connect. Horizon Worlds est l’application de Métaverse phare de la société, qui permet aux gens de créer leurs propres expériences et de se retrouver dans la réalité virtuelle.

L’entreprise a fait le pari que le Métaverse serait l’avenir et dépense des milliards de dollars par an pour tenter d’y parvenir. Je soupçonne qu’elle essaiera de justifier cette dépense lors de Connect, ainsi que de convaincre le public qu’elle devrait en fait prêter attention au Métaverse plutôt que de s’en moquer.