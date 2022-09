Voici commment va fonctionner le mode Always-on Display de l’iPhone 14 Pro

Le mode Always-on Display, qui est une fonctionnalité courante sur les smartphones Android, arrive enfin sur l’iPhone cette année. Selon les rumeurs, seuls les modèles haut de gamme iPhone 14 Pro et Pro Max bénéficieront de cette fonctionnalité, et nous avons également entendu quelques rumeurs sur son fonctionnement.

L’Apple Watch Series 5 et les modèles ultérieurs disposent déjà de la fonction « Always-on » et l’objectif général de ce mode est de permettre aux utilisateurs d’afficher des informations rapides telles que l’heure, la date et les notifications sans déverrouiller l’appareil. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de prolonger l’autonomie de la batterie.

MacRumors a déniché de nouveaux détails sur le modèle Always-on et la barre d’état de l’iPhone 14 Pro. Étant donné que les modèles Pro remplaceront l’encoche par des découpes en forme de pilule et de poinçon qui apparaîtront prétendument comme une seule pilule large lorsque l’écran est allumé, ils auront plus d’espace que les actuels iPhone à encoche.

Pour mieux utiliser l’espace libéré, Apple prévoit apparemment d’apporter quelques modifications à la barre d’état. Apparemment, l’indicateur de signal de télécommunication sera déplacé vers la gauche, et l’icône de batterie originale qui affichait le pourcentage à gauche du symbole de la batterie sera restaurée. iOS 16 ramènera également le pourcentage de la batterie dans la barre d’état sur les iPhone dotés d’une encoche, mais cette mise en œuvre est quelque peu confuse.

Le média rapporte également que l’écran de verrouillage d’iOS 16 et le Always-on Display de l’iPhone 14 Pro auront un lien direct et a également partagé quelques images qui dépeignent le comportement toujours actif de l’iPhone 14 Pro. Vous ne pourrez pas configurer séparément l’écran de verrouillage toujours actif et l’écran de verrouillage éclairé, car ils partageront le même fond d’écran, les mêmes polices et les mêmes widgets. Les principaux éléments visuels du mode Always-on Display seront toutefois personnalisables indépendamment.

Une grosse attente

En mode toujours actif, l’arrière-plan des fonds d’écran de verrouillage avec un effet de profondeur sera supprimé et le premier plan sera atténué. Le premier plan sera prétendument « teinté de couleur et comportera des bords surlignés selon la personnalisation de l’utilisateur ».

Comme les précédentes rumeurs l’avaient indiqué, le Always-on Display affichera également des widgets. Les notifications viendront une à une de la partie inférieure de l’écran et resteront subtilement visibles pendant 10 secondes. Un compteur de notifications optionnel pourrait également être présent.

Apple a demandé à l’équipe chargée de l’Apple Watch d’aider l’unité de téléphonie à le mettre au point à temps pour le lancement de l’iPhone 14 le 7 septembre. La société s’attend toujours à ce qu’il y ait quelques problèmes et pourrait publier une mise à jour peu après le lancement des smartphones pour aplanir les difficultés.

Apple s’attendrait à une forte demande pour ses smartphones et une enquête indépendante suggère également qu’ils deviendront facilement les meilleurs smartphones de 2022.