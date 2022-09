Des images du subwoofer Sonos Sub Mini ont été divulguées

Des images du prochain subwoofer Sonos Sub Mini ont été repérées sur la toile. La principale question qui se pose aux consommateurs est de savoir si les images divulguées pourraient être la solution tant recherchée pour un système audio plus abordable.

Les clients de Sonos attendent depuis longtemps un caisson de basses moins cher, depuis que le premier est apparue l’année dernière. Avec cela, des images récentes du design du Sonos Sub Mini ont commencé à apparaître en ligne.

WinFuture a publié quelques images qui montrent à quoi pourrait ressembler le prochain appareil audio. Il est important de noter que ces images n’ont pas encore été officiellement confirmées par Sonos.

Selon l’article de The Verge, le design du Sub Mini a été initialement révélé il y a quelques mois. Les photos qui ont fuité montrent un design qui ressemble de près au rendu original de la publication. Il a été noté que les images divulguées ressemblent au modèle plus grand de Sonos, le Sub à 849 euros. Il a été noté que sa hauteur totale place l’appareil plus près de l’enceinte Sonos One. Les enceintes Sub Mini sont disponibles en deux coloris : noir et blanc.

Les images montrent un subwoofer compact qui présente une forme cylindrique. Au centre se trouve une découpe verticale, comme sur le grand Sub. Sur le modèle blanc, la découpe est ici aussi soulignée par une zone noire.

Il est attendu entre octobre et décembre

Cependant, l’image ne révèle que des images, et aucune caractéristique, spécifications, ou date de sortie ne viennent avec elle. Comme l’a souligné WinFuture, les images de marketing suggèrent qu’après un délai, les utilisateurs pourraient voir les appareils expédiés entre octobre et décembre.

Aux côtés de Sonos, on trouve l’enceinte One ainsi que les barres de son Ray et Beam. Cela pourrait suggérer que plusieurs offres groupées sont en préparation. Malgré le manque de détails, les photos pourraient être la preuve que Sonos va effectivement sortir une version plus abordable du grand caisson de basse qu’elle a sorti. Il est également habituel qu’une version plus abordable soit plus petite qu’une version normale.