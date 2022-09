WhatsApp pourrait bientôt vous permettre de chatter avec vous-même à partir d’appareils liés

WhatsApp prévoit d’ajouter une fonctionnalité intéressante, qui vous permettra d’envoyer des messages à vous-même, principalement dans le but de prendre des notes et autres, avec des appareils liés. Actuellement, cette fonctionnalité ne peut être utilisée que par le biais d’une solution de contournement qui, malheureusement, ne fonctionne pas avec la fonctionnalité multi-appareils.

Un rapport de WABetaInfo révèle que WhatsApp travaille sur une fonctionnalité qui vous permettra de vous envoyer des messages à vous-même via n’importe quel appareil lié. Les messages envoyés à votre numéro s’afficheront également sur tous les appareils liés afin de poursuivre facilement la conversation sur n’importe quel appareil.

Cette fonctionnalité est en cours de test sur la version bêta de WhatsApp Desktop et une capture d’écran partagée montre à quoi elle ressemblera. Cette fonctionnalité devrait être disponible sur WhatsApp pour Android et iOS lorsque la liaison d’un appareil mobile secondaire deviendra officielle, ce que WhatsApp teste également.

Pour ceux qui ne le savent pas, la fonction multi-appareils de WhatsApp affiche de telles discussions uniquement sur l’appareil principal et les appareils liés ne reflètent pas la même chose. Si vous n’utilisez pas la prise en charge multi-appareils, vous pouvez vous envoyer un message en utilisant l’URL « wa.me/91 ». Vous pouvez saisir votre numéro pour entamer une conversation, qui s’affiche également sur votre smartphone.

Cependant, on ne sait pas quand cette fonctionnalité commencera à toucher les utilisateurs. Nous ne savons pas non plus si cela deviendra une fonctionnalité officielle.

D’autres nouveautés

Dans le même ordre d’idées, la plateforme de messagerie appartenant à Meta étend la possibilité pour les administrateurs de groupe de supprimer les messages envoyés par d’autres à un plus grand nombre d’utilisateurs Android bêta. Pour rappel, cette fonctionnalité est en cours de développement depuis un certain temps déjà. De plus, elle permet à un plus grand nombre d’utilisateurs bêta de voir les statuts WhatsApp (sa version des) Instagram Stories directement depuis la liste de discussion, un peu comme sur Instagram.

Il reste encore à voir quand ces fonctionnalités seront introduites pour tous les utilisateurs de WhatsApp.