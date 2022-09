IFA 2022 : les écouteurs sans fil Elite 5 de Jabra offrent un son ANC à un prix plus abordable

Comme la gamme phare Elite 7, il est également doté d’un système de charge sans fil , et d’un couplage Bluetooth multi-point, pour deux connexions simultanées. Vous bénéficiez également de bonus comme Android Fast Pair, Windows Swift Pair, ainsi que de l’intégration de Google Assistant et Alexa.

Jabra profite de l’énorme salon de la technologie grand public de Berlin pour présenter le dernier-né de sa gamme d’écouteurs sans fil. À l’ IFA 2022 , Jabra annonce les nouveaux écouteurs Elite 5 . Les nouveaux écouteurs Elite 5 de Jabra réunit les caractéristiques de ses gammes d’écouteurs sans fil de milieu et de haut de gamme dans un seul châssis relativement abordable. La société audio produit des écouteurs sans fil de qualité depuis longtemps, comme les Jabra Elite 7 Active à 139 euros qui font partie des meilleurs écouteurs de course à pied du marché.