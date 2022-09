IFA 2022 : avec sa nouvelle balance connectée Body Comp, Withings va plus loin dans la santé

Withings a quelques idées intéressantes en matière de balances connectées, et pour l’IFA 2022, elle a annoncé la Body Comp. La Body Comp se distingue par sa capacité à évaluer la santé de vos artères et de vos nerfs en plus de la composition corporelle « normale ». Withings lance également un nouveau service de coaching Health Plus en parallèle de la balance pour aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs.

Les balances connectées comme la Body Comp utilisent tous la BIA pour envoyer un faible courant dans votre corps afin de déterminer la quantité de muscles, d’eau, d’os et de graisse que vous avez. Ce qui est nouveau ici, c’est que les utilisateurs peuvent évaluer leur âge vasculaire, leur graisse viscérale et leur santé nerveuse à partir d’un seul appareil.

La graisse viscérale est la graisse qui recouvre vos organes. Elle influe sur les hormones de l’organisme et une trop grande quantité peut perturber votre métabolisme et votre santé cardiaque. La mesure de l’âge vasculaire est basée sur la vitesse de l’onde de pouls, c’est-à-dire la vitesse à laquelle les ondes de pression se déplacent dans un vaisseau sanguin. Elle indique la rigidité des artères d’une personne et si elle est adaptée à son âge. Les personnes dont l’âge vasculaire est supérieur à leur âge chronologique réel risquent davantage de développer des problèmes cardiovasculaires à l’avenir.

La graisse viscérale et l’âge vasculaire ne sont pas nouveaux pour les balances Withings, mais la santé nerveuse l’est. Withings avait déjà évoqué cette mesure au CES 2022 en présentant sa balance Body Scan. Cependant, la Body Comp est la première balance Withings à utiliser réellement cette fonction. Elle fonctionne en stimulant les glandes sudoripares de vos pieds. Selon Withings, une faible activité peut indiquer que de petites fibres nerveuses sont en train de dégénérer.

Health+, l’outil parfait

Les mesures sont très intéressantes, mais une masse de données n’est pas utile sans contexte ni orientation. C’est pourquoi le nouveau service Health Plus de Withings semble fascinant. Health Plus est censé débloquer de nouveaux détails et paramètres, puis suggérer des changements de comportement que les utilisateurs peuvent adopter pour améliorer leur santé. Par exemple, vous pouvez enregistrer votre alimentation, votre humeur et votre sommeil et écrire des notes sur les circonstances qui ont pu avoir un impact sur un relevé spécifique. Il propose également aux utilisateurs des plans quotidiens, des suggestions d’entraînement et des recettes. Les utilisateurs peuvent ensuite accéder à une série de modules de 6 semaines conçus pour améliorer l’activité, le sommeil, la gestion du stress et la nutrition. En outre, le service génère des rapports hebdomadaires qui peuvent être communiqués aux médecins.

Bien sûr, les services ont tendance à s’accompagner d’abonnements, et celui-ci ne fait pas exception. Pour l’instant, le service Health Plus ne sera disponible que si vous achetez la balance Body Comp. Le prix de 209,95 euros de la balance connectée comprend également un abonnement de 12 mois. La balance Body Comp sera disponible le 4 octobre.