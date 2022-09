L’iPhone 14 Pro devrait offrir une charge de 30 W

La nouvelle gamme d’iPhone 14 d’Apple arrive à grands pas, et plus nous nous rapprochons du lancement, plus les informations sur les nouveaux appareils font la une des journaux.

Cette fois, DuanRui, un utilisateur de Twitter, affirme que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max vont se vanter d’un support de la charge rapide de 30 W, car un partenaire d’Apple a déjà commencé à envoyer des blocs de recharge aux médias pour les tester.

En outre, il semble qu’Apple va promouvoir la nouvelle puissance de charge dans les publicités pour l’iPhone 14, bien que d’un autre côté, l’appareil ne serait pas livré avec le chargeur dans la boîte — c’est parce que le smartphone ne comprend plus rien d’autre que le câble dans la boîte, de sorte que les acheteurs devront acheter le chargeur séparément.

« La série iPhone 14 Pro pourrait utiliser une puissance de charge de 30W ? Récemment, une marque de chargeur a commencé à envoyer de nouveaux produits de charge aux médias, et elle fera de la publicité dans la vidéo d’expérience de la série iPhone 14″, précise DuanRui sur Twitter.

The iPhone 14 Pro series may use 30W charging power? Recently, a charger brand began to send new charger products to the media, and it will advertise in the experience video of the iPhone 14 series. — DuanRui (@duanrui1205) August 29, 2022

Lancement des nouveaux iPhone début septembre

Apple dévoilera la nouvelle génération d’iPhone le 7 septembre, et les ventes devraient théoriquement commencer une semaine plus tard. Cependant, à ce jour, on ne sait pas encore si la société commencera à vendre tous les modèles en même temps ou si certains appareils pourraient subir un retard, mais il ne fait aucun doute qu’Apple a travaillé jour et nuit pour obtenir les stocks nécessaires pour toutes les configurations.

Les nouveaux iPhone seront lancés aux côtés de l’Apple Watch de nouvelle génération, et cette fois, Apple lance également une smartwatch de marque Pro qui sera dotée de meilleurs composants et d’un nouveau design. L’Apple Watch Pro pourrait être dotée de bords plats, un changement qui, selon les rumeurs initiales, devait apparaître sur l’Apple Watch Series 7.

Évidemment, comme toujours, Apple est évidemment restée complètement discrète à tout ce qui concerne la gamme d’appareils 2022.