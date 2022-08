Le plan de Netflix financé par la publicité pourrait décevoir plus d’un

Netflix affirme qu’elle n’en est encore qu’aux premières phases du développement de son plan d’abonnement soutenu par la publicité, mais les rumeurs semblent dépeindre une tout autre histoire. Comme pour toutes les fuites, les détails non officiels peuvent changer ou s’avérer entièrement faux au moment où le plan est mis en ligne, mais pour l’instant, il semble que le géant du streaming vidéo ait déjà mis en place la plupart des éléments. La grande exception est que la société est peut-être encore en négociation avec les studios et les fournisseurs de contenu pour s’assurer que son plan financé par la publicité dispose du meilleur catalogue possible lors de son lancement.

Cependant, un nouveau rapport affirme que le niveau le plus abordable de Netflix sera mitigé, et les détails — s’ils s’avèrent authentiques — peuvent amener les consommateurs à envisager sérieusement si les avantages l’emportent sur les inconvénients.

D’une certaine manière, on dirait presque que Netflix cherche désespérément à gagner de nouveaux abonnés — ou, du moins, à regagner ceux qu’il a perdus. Bien que la société ne soit pas encore en difficulté, le déclin du nombre d’abonnés n’est pas un sujet de plaisanterie dans ce secteur très concurrentiel. Netflix attribue l’une des raisons de ses difficultés au partage généralisé des comptes avec des personnes autres que les membres de la famille et a donc commencé à sévir contre ce qu’elle considère comme un comportement non autorisé. Cependant, cela ne suffira probablement pas à rétablir le nombre d’abonnés, et la société va donc proposer un abonnement plus abordable. Ce prix abordable — s’il l’est vraiment — n’est pas exempt d’autres coûts, dont le plus évident est que les utilisateurs devront tolérer de voir des publicités. Mais, ce ne sera probablement pas le seul inconvénient, et les dernières déclarations d’initiés brossent un tableau qui pourrait rendre difficile pour certains d’accepter le plan moins cher.

D’après un rapport de Bloomberg, Netflix pourrait fixer le prix de sa formule avec publicité entre 7 et 9 dollars par mois. Le service de streaming propose déjà un abonnement de base à 9,99 dollars par mois — 8,99 euros en France, mais celui-ci est limité à une qualité vidéo de 480p. En comparaison, le niveau standard et le plus populaire de la plateforme offre un streaming haute définition pour un maximum de deux appareils pour le prix de 15,49 dollars par mois — 13,49 euros en France.

En fonction du prix final choisi par Netflix, ce niveau de service avec publicité pourrait être considéré comme une économie considérable ou comme une rupture de contrat. Le rapport ne précise pas si la qualité du streaming pour ce niveau sera de 480p ou de HD, ce qui pourrait être le facteur déterminant pour le succès du nouvel abonnement.

4 minutes de publicité pour chaque heure de streaming

Un autre potentiel problème est que le nouveau plan pourrait ne pas offrir le catalogue complet de Netflix, et les séries TV et les films qu’il inclut dépendront de la capacité de la société à conclure des accords favorables avec ses partenaires. Le contenu original de Netflix sera, bien entendu, très probablement disponible dans son intégralité. La société devra certainement retenir certains titres juteux si elle veut encourager les abonnés au service de publicité à passer à un niveau supérieur.

Le seul élément qui pourrait jouer en faveur de Netflix est la durée des publicités. Selon le rapport, Netflix prévoit de diffuser quatre minutes de publicité pour chaque heure de streaming, ce qui est beaucoup plus court que la plupart des autres services de streaming financés par la publicité. Les publicités seraient diffusées avant le début d’une vidéo et toutes les heures par la suite, mais aucune publicité ne sera diffusée après la fin de la vidéo, selon le rapport. On ne sait pas encore s’il sera possible de les ignorer. Un précédent rapport affirmait que Netflix ne montrerait pas de publicités sur les séries TV pour enfants, ainsi que sur les nouveaux films originaux, bien que ce dernier point ne s’applique que pendant une brève période après la première du contenu sur le service.