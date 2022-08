Apple Watch Pro : inspirée de l’iPhone 13 Pro, lancée comme un « One More Thing »

Apple Watch Pro : inspirée de l’iPhone 13 Pro, lancée comme un « One More Thing »

L’événement du 7 septembre d’Apple est officiellement inscrit au calendrier, avec le slogan « Far out ». Avec cette date fixée, les rumeurs de dernière minute commencent à faire surface, parallèlement à une corroboration supplémentaire des rumeurs existantes. Cette fois, un nouveau rapport de la chaîne d’approvisionnement réitère que l’annonce de l’Apple Watch Pro est prévue pour l’événement — et elle pourrait être importante.

Selon de nombreuses rumeurs, Apple présenterait une smartwatch robuste qu’elle pourrait appeler l’Apple Watch Pro lors de l’événement Far out. Une nouvelle rumeur indique aujourd’hui qu’il pourrait s’agir d’une mise à niveau du design plus importante que ce à quoi nous nous attendions et qu’il y a beaucoup à dire dessus.

Le nouveau rapport de MacOtakara réitère principalement ce que nous avons entendu sur l’Apple Watch Pro jusqu’à présent, comme le fait qu’elle aura un écran de 1,99 pouce et un boîtier plus grand de 47 mm, ce qui devrait se traduire par une surface d’écran plus grande de près de 7 %. Contrairement aux autres modèles d’Apple Watch, l’Apple Watch Pro ne devrait pas être disponible en plusieurs tailles.

De précédents rapports avaient également affirmé que la montre serait destinée aux athlètes et qu’elle serait dotée d’une batterie plus puissante que la Watch Series 8 standard pour permettre aux utilisateurs de suivre les séances d’entraînement et autres activités physiques pendant une période plus longue. Les rumeurs avaient également indiqué qu’elle pourrait être équipée d’un écran résistant aux chocs et d’un boîtier métallique robuste.

La Watch 7 a un écran 20 % plus grand que la Watch 6 et son verre est légèrement plus incurvé sur les bords. La rumeur voulait que l’Apple Watch Pro arbore sa première refonte depuis 2018, mais on ne s’attendait pas à ce qu’elle soit dotée de côtés plats. Macotakara affirme que l’Apple Watch Pro s’inspirera du design de l’iPhone 13 Pro et pourrait avoir un écran plat et un boîtier métallique. Le média fait également référence à un tweet du mois de mai de ShrimpApplePro, selon lequel une future montre Apple pourrait être dotée d’un verre plat.

Les emblématiques « One More Thing »

D’autres rapports antérieurs avaient indiqué que la montre pourrait être fabriquée en titane et pourrait avoir un prix d’environ 900 ou 999 dollars. La robuste Apple Watch Pro ainsi que la Watch Series 8 seraient également équipées d’un capteur de température. Les nouvelles montres d’Apple seraient alimentées par la puce S8, qui ne devrait pas être très différente des puces S7 et S6.

L’Apple Watch Pro sera-t-elle suffisamment performante pour éclipser les meilleures smartwatches de 2022 ? Apple semble le penser puisque le rapport d’aujourd’hui indique que l’Apple Watch Pro sera une annonce « One More Thing », une pratique que Steve Jobs a instaurée en 1999 et qui consiste à laisser les grandes annonces à la fin d’un événement. Même l’Apple Watch originale a reçu le traitement « One More Thing » en 2014. Le dernier « One More Thing » a été le premier iPhone avec une encoche, l’iPhone X.

L’événement « Far out » d’Apple est prévu pour le 7 septembre à 19 heures, heure de Paris, depuis l’Apple Park. L’événement se déroulera en personne, mais il sera également diffusé en direct et vous pourrez le suivre sur le site Web d’Apple, sur la chaîne YouTube d’Apple et depuis l’application TV sur votre iPhone, iPad, Mac ou Apple TV.