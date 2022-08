Twitter devient une application de podcast, avec un nouveau hub regroupe les podcasts

Votre prochaine application de podcast pourrait être votre réseau social favori. Les podcasts sont devenus un champ de bataille majeur pour les entreprises technologiques ces dernières années, et maintenant Twitter veut y participer. En effet, Twitter intègre les podcasts dans le nouvel onglet Spaces de l’application Twitter pour Android et iOS. Twitter a décidé d’intégrer les podcasts dans Spaces après avoir mené une étude interne qui a révélé que 45 % des personnes qui utilisent Twitter aux États-Unis écoutent également des podcasts sur une base mensuelle.

Il y aura des groupes personnalisés avec des thèmes pour des catégories telles que l’actualité, la musique et le sport, à l’instar des Sujets tendances actuels de l’entreprise. De plus, on va retrouver des épisodes en direct et enregistrés et la possibilité de les lire depuis l’application. Twitter promet d’intégrer certains des podcasts les plus populaires du monde entier, en fonction des sujets qui intéressent les utilisateurs de Twitter. Cette synergie semble pouvoir fonctionner très bien. Si vous lisez des tweets sur un sujet politique brûlant, il pourrait être utile d’écouter un podcast d’une source d’information réputée ou d’un expert en la matière.

Le contenu recommandé peut être affiné à l’aide des boutons « pouce en haut » et « pouce en bas » pour affiner ce qui vous intéresse. Pour l’instant, Twitter donne l’impression d’une expérience largement personnalisée, et il n’y a aucune information sur la manière dont les créateurs de contenu peuvent publier leurs œuvres sur la plateforme.

La fonctionnalité est déployée dans toutes les versions anglaises de l’application dans le monde, à la fois sur iOS et Android. Les Spaces existaient déjà au sein de Twitter en tant qu’alternative à la populaire application de conversation audio en direct Clubhouse, il sera donc intéressant de voir comment cela se manifeste et si Twitter a du succès, étant donné la concurrence.

good news, today we’re starting to test a new Spaces Tab even better news, it includes podcasts, themed audio stations, and (of course) recorded + live Spaces pic.twitter.com/TGS2aVsUI1 —Spaces (@TwitterSpaces) August 25, 2022

Une expérience intégrée aux Spaces

Dans un article de blog, la société a écrit : « Twitter aide les gens à se connecter avec des voix uniques et fascinantes dans le monde entier. Avec les podcasts, nous portons cette connexion à un tout autre niveau ». « Nous savons que certaines discussions nécessitent plus que 280 caractères, et rapprocher les gens des idées, du contenu et des créateurs qu’ils connaissent et aiment est au cœur de Twitter, quel que soit l’endroit où les conversations ont lieu ».

Les tests de la nouvelle fonctionnalité ont déjà commencé, mais il n’y a pas encore de détails sur la date à laquelle la fonctionnalité sera déployée pour tous les utilisateurs ou sur les autres améliorations que nous pourrions voir dans les Spaces.

Bien sûr, Twitter a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps, notamment parce qu’Elon Musk a fait part de son intention de mettre fin à son accord d’achat de Twitter pour plus de 40 milliards de dollars.