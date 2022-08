Les propriétaires de Quest VR peuvent utiliser les nouveaux comptes Meta au lieu de Facebook

Meta demande désormais à ses utilisateurs de s’inscrire à un nouveau système axé sur la création d’un « compte Meta » pour accéder à différents jeux et expériences VR accessibles au public. Le plan a été déployé plus tôt dans la semaine, et ne demande plus aux utilisateurs de connecter leurs comptes Facebook pour accéder à l’expérience pour leurs jeux et entraînements avec les appareils Quest.

Selon un article de blog de Meta, l’entreprise déploie maintenant progressivement le système de comptes Meta pour que le monde puisse créer ses nouveaux identifiants et utilisateurs pour leur utilisation de l’expérience Métaverse de l’entreprise. La mise à jour arrive pour les utilisateurs, et ils doivent attendre une invite pour créer un compte dans le système.

Outre le compte Meta, la société met également à disposition le système de profil « Horizon Worlds », que les utilisateurs peuvent connecter avec leurs nouveaux comptes Meta.

Meta promet que ce nouveau système de compte offrira plus de « flexibilité et de contrôle » au public, avec la possibilité de choisir ce qu’ils veulent voir apparaître sur leurs profils en ligne et de décider ce qu’ils ne doivent pas publier.

Les comptes Facebook étaient la précédente monnaie d’échange pour accéder au Métaverse et à l’expérience VR de l’entreprise. Pourtant, cette fonctionnalité a fait l’objet de plaintes importantes concernant la vie privée et la sécurité. Elle profitera également à ceux qui n’ont pas de compte Facebook, les précédents utilisateurs voyant la nécessité d’en créer un pour accéder à leur expérience Meta Quest du monde virtuel.

L’expérience de Métaverse de Meta

Meta est en train d’étendre massivement l’expérience du Métaverse de la société, et elle vise à apporter une nouvelle façon d’accéder au monde virtuel par le biais de ses applications et expériences disponibles par la plateforme Quest dès maintenant. L’une d’entre elles est le monde VR connu sous le nom de « Horizon Worlds », qui a récemment été mis à la disposition de l’Espagne et de la France dans le cadre de son expansion mondiale.

En juillet dernier, Meta a annoncé qu’elle mettait fin à la connexion de son compte Facebook pour son expérience de Métaverse et qu’elle se concentrait sur un nouveau système de compte auquel les utilisateurs devaient s’inscrire pour accéder à leurs interactions virtuelles.

Ce nouveau système est désormais disponible pour le monde entier, et il permettra à chacun d’accéder aux offres de Meta par l’ancienne plateforme Oculus qu’elle met à la disposition des joueurs pour l’expérience VR. Si vous utilisez encore un compte Oculus, vous pourrez le faire jusqu’au 1er janvier 2023. Après cette date, vous devrez créer un compte Meta.