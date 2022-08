Samsung lance silencieusement le Galaxy A04 d’entrée de gamme

Samsung a silencieusement lancé un nouveau smartphone. Le dernier smartphone du géant de la technologie est plutôt un appareil d’entrée de gamme à prix abordable et porte le nom de Galaxy A04.

Le smartphone est équipé d’un écran Infinity-V Display HD+ de 6,5 pouces. Il s’agit d’un écran qui, selon Samsung, crée « une expérience visuelle incroyablement immersive », car il couvre presque toute la face avant du smartphone et s’étend d’un bord à l’autre. Le V correspond à une découpe en forme de goutte d’eau pour la caméra frontale, rien de plus fantaisiste que cela. Le taux de rafraîchissement du Galaxy A04 est encore inconnu, mais comme il s’agit d’un smartphone d’entrée de gamme, ne vous attendez pas à ce qu’il soit supérieur à 60 Hz.

En termes de performances, le Galaxy A04 sera équipé d’un processeur octa-core, mais Samsung ne dit pas son nom. Vous pourrez acheter un Galaxy A04 avec 4, 6 ou 8 Go de RAM et respectivement 32, 64 ou 128 Go d’espace de stockage. Le smartphone sera également livré avec un emplacement pour carte micro SD, vous permettant d’étendre le stockage de votre smartphone jusqu’à 1 To.

En ce qui concerne les caméras, le dernier smartphone de Samsung sera équipé d’une impressionnante caméra principale de 50 mégapixels avec une ouverture d’objectif f/1,8, et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Cependant, la caméra frontale ne sera que de 5 mégapixels, ce qui ne se traduira peut-être pas par de superbes selfies, mais on peut espérer que Samsung a réussi à tirer le meilleur parti de celle-ci.

Le Galaxy A04 sera alimenté par une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, mais Samsung ne précise pas la puissance de charge supportée. Dès sa sortie de l’emballage, le Galaxy A04 fonctionnera sous Android 12 et One UI 4.1. Mais nous ne savons pas s’il recevra le traitement Android 13 et One UI 5.

Malheureusement, Samsung n’a pas encore dit où le Galaxy A04 sera disponible, ni combien il vous en coûtera pour l’acheter.