Samsung annonce de nouveaux moniteurs de gaming Odyssey G70B et G65B

Samsung a présenté les moniteurs de jeu Odyssey G70B et G65B à la Gamescom 2022, en plus de son produit phare Odyssey Ark, qu’elle a lancé dans plusieurs pays au début du mois. Les nouveaux moniteurs de jeu Odyssey G70B et G65B sont les premiers modèles de la gamme Odyssey à prendre en charge la Smart Platform de Samsung et le Samsung Gaming Hub.

Ils disposent de fonctionnalités intelligentes, notamment la possibilité de créer un environnement de bureau à domicile, même sans PC. Les moniteurs peuvent se connecter sans fil à un PC sous Windows ou un Mac, utiliser Samsung DeX, refléter l’écran d’un smartphone sur le moniteur en utilisant Apple AirPlay 2 ainsi qu’accéder aux services cloud Microsoft 365. Ils prennent également en charge Netflix, Amazon Prime et d’autres grands fournisseurs de services OTT (over-the-top).

En plus de la fonctionnalité IoT également disponible sur le Odyssey Ark, les Odyssey G70B et G65B sont équipés d’un microphone Far Field Voice à haute sensibilité, permettant aux utilisateurs de contrôler l’appareil avec des assistants vocaux tels que Bixby et Amazon Alexa.

La fonction Always On Voice permet aux utilisateurs d’interagir avec Bixby même lorsque le moniteur est éteint, tout en affichant les informations liées à la conversation sur l’écran du moniteur. Ces derniers prennent également en charge Samsung Gaming Hub pour le cloud gaming.

Odyssey G70B et Odyssey G65B

Le G70B est disponible en 28 et 32 pouces, en résolution UHD, offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms (GtG). Il dispose d’un écran plat IPS, prend en charge G-SYNC de NVIDIA et AMD FreeSync Premium Pro pour un gameplay fluide.

Le G65B est disponible en 27 et 32 pouces, avec une résolution QHD, un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms (GtG). Il dispose d’un écran incurvé 1000R et est livré avec FreeSync Premium Pro pour un gameplay fluide.

Prix et disponibilité

Les Samsung Odyssey G70B et G65B seront disponibles dans le monde entier à partir du quatrième trimestre, et les prix seront communiqués au moment du lancement.