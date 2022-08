Les nouvelles lunettes DJI Goggles 2 font l’objet d’une vidéo avant le lancement du drone Avata

À quelques heures de l’événement de lancement des nouveaux produits de DJI (15 heures, heure de Paris), ce qui semble être un nouveau produit DJI a fait surface sur les réseaux sociaux. S’agirait-il des DJI Goggles 2, qui devraient être lancés en même temps que le nouveau drone Avata ?

Le drone Avata de style « CineWhoop » doit être l’un des secrets les moins bien gardés dans l’histoire des lancements de produits de DJI, la première place étant réservée au Mavic 3 dont le manuel d’utilisation et les spécifications complètes ont été mis en ligne par des fuites plus d’un mois avant l’annonce officielle du produit.

DJI semble également avoir fait la paix avec le fait que les fuites sont difficiles à contenir, à tel point que le géant de la technologie a pratiquement révélé les spécifications et les caractéristiques du prochain produit dans un visuel assez cool, promettant de récompenser le gagnant qui trouvera le plus d’indices avec le produit (ce qui ne devrait pas être trop difficile si vous avez suivi les fuites du drone Avata) :

Did someone say scavenger hunt?! 👀

We’ve hidden a few visual clues on the product we’re about to release in this photo.

All you have to do is show us where they are & what they are and we’ll choose a winner to receive our new product! pic.twitter.com/e3WjK6DqCL

—DJI (@DJIGlobal) August 22, 2022