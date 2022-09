Samsung pourrait supprimer tous les boutons physiques de sa série Galaxy S en 2025

Le design des smartphones a perdu de sa superbe ces derniers temps. Il n’est pas étonnant que le Nothing Phone (1) ait suscité tant d’intérêt lors de son lancement — le design actuel, à l’emporte-pièce (c’est-à-dire une plaque de verre et de métal avec une découpe pour la caméra selfie) devient de plus en plus daté et banal.

Cependant, en dehors d’un écran bord à bord (éventuellement par la mise en œuvre d’une caméra frontale sous l’écran), il reste peu de place pour un design high-tech plus moderne. Mais est-ce bien le cas ?

Apparemment, Samsung nous fait le coup d’Apple et se préparerait à supprimer une caractéristique fondamentale qui a fini par définir les smartphones modernes. Selon une rumeur quelque peu douteuse, Samsung travaille sur un smartphone Galaxy S sans aucune forme de touches physiques.

[❗️Exclusive❗️]

Samsung is planning to removing physical button. Power, Vol-Up, Vol-Down, etc. All of the button will move to the in display by software method. pic.twitter.com/A3TbGioedg — Connor (@OreXda) September 13, 2022

L’information a d’abord été avancée dans un tweet, et ensuite couverte par SamMobile dans un article dédié. Selon la fuite, le smartphone Samsung Galaxy sans boutons pourrait arriver dès 2025. Autrement dit, la gamme Galaxy S25 pourrait être le premier smartphone à s’appuyer entièrement sur un écran tactile. Sans boutons de volume ni bouton d’alimentation, le smartphone pourrait également adopter un design plus élégant et plus fin.

Cependant, cette conception hors du commun soulève quelques inquiétudes dans la vie réelle. Par exemple, comment l’appareil sera-t-il allumé ? De plus, dans le cas peu probable où l’appareil se figerait, comment pourrait l’éteindre ou réinitialiser ?

On a encore besoin de boutons

Ce sont toutes des questions qui doivent être abordées. La saisie sur écran tactile n’est pas intrinsèquement supérieure à la saisie sur des touches physiques — les deux servent des objectifs différents et ne sont tout simplement pas interchangeables.

Lorsque Apple a décidé de supprimer la touche Echap dédiée de ses MacBook après l’introduction de la TouchBar, de nombreux utilisateurs ont manifesté leur mécontentement. Par la suite, Apple a cédé et réintroduit une touche Echap physique. Les boutons sont parfois tout simplement nécessaires…