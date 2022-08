Les spécifications détaillées et les rendus du Samsung Galaxy A04s font surface

Samsung s’apprête à présenter le smartphone d’entrée de gamme Galaxy A04s. Le smartphone aura des caractéristiques importantes comme un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, une caméra principale de 50 mégapixels, et une grande batterie, selon une récente fuite de Winfuture.

Les images de presse et le prix de l’appareil ont également été divulgués dans l’article, ce qui suggère qu’une annonce officielle devrait suivre. Précédemment, des rendus du Galaxy A23e avec un écran de 5,8 pouces ont fait surface.

Un écran LCD PLS de 6,5 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau, typique des smartphones d’entrée de gamme de Samsung, une résolution HD+ de 1 600 x 720 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité de 400 nits devraient être présents dans le Galaxy A04s.

Le SoC Exynos 850 est en charge de faire tourner le smartphone, couplé à 3 Go de RAM, 32 Go de stockage extensible, une caméra principale arrière de 50 mégapixels à ouverture f/1,8, et deux capteurs de 2 mégapixels pour les macros et la profondeur.

Et à l’avant, il y a une caméra frontale de 5 mégapixels à ouverture f/2,2.

Un petit prix

L’appareil sera alimenté par une batterie d’une capacité de 5 000 mAh pouvant supporter une charge USB-C de 15 W. Il continuera à inclure un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté, comme son prédécesseur. La double SIM, la 4G VoLTE, le Wi-Fi bi-bande, le Bluetooth 5.x, le NFC et un connecteur audio de 3,5 mm font partie des caractéristiques de connectivité de l’appareil.

L’appareil sera préinstallé avec One UI, la surcouche basée sur le système d’exploitation Android 12. Il sera proposé en blanc, noir et vert foncé. En ce qui concerne le prix, en Europe, le Galaxy A04s devrait coûter 169 euros.