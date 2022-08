Windows 11 2022 : le nom officiel de la prochaine version a été dévoilé

Microsoft travaille d’arrache-pied à la première mise à jour de Windows 11, qui sera disponible cette année encore. Jusqu’à présent, on ne sait pas grand-chose des nouveautés, et il en va de même pour le nom. Mais, le groupe a lui-même fait une allusion à ce sujet.

Dès le début de l’année, des indices ont été donnés sur le nom que Microsoft pourrait donner à la première grande mise à jour des fonctionnalités et au saut de version de Windows 11. Mais depuis, les choses ont évolué et il semble désormais que le nom soit également simplifié.

En mars dernier, nous avons entendu que Microsoft appellerait probablement la nouvelle version de Windows 11 « Windows 11 22H2 ». Cela correspondait à la dénomination actuelle et a été communiqué à l’avance par l’équipe Windows Insider dans un article de blog.

Get Started has been updated to mention "Windows 11 2022 Update" pic.twitter.com/yVNdF0HPId — Xeno (@XenoPanther) August 22, 2022

Mais, un extrait de l’écran d’accueil après la mise à jour suggère maintenant que le nom sera simplement « Windows 11 version 2022 » ou « Windows 11 2022 ». Ce sont les participants au programme Windows Insider qui l’ont découvert. Le nom a ainsi été récemment modifié dans le message d’accueil. On y lit maintenant :

« Bonjour, vous exécutez maintenant la mise à jour Windows 11 2022 ! Poursuivez votre lecture pour découvrir de nouvelles fonctionnalités et tout configurer comme vous le souhaitez ».

Après l’annonce par Microsoft de la mise à disposition de Windows 11 d’une mise à jour fonctionnelle par an, on peut supposer que Microsoft appellera effectivement la prochaine version simplement « 2022 Update ». Le complément H1 ou H2 est devenu obsolète. D’autres noms comme November Update, Creators Update et autres ne sont plus utilisés depuis longtemps pour les noms de version.

Un lancement le 20 septembre ?

En outre, Microsoft avait déjà confirmé que les utilisateurs de Windows prévoyaient la publication de nouvelles fonctions également en dehors des changements de version. Le terme « Moments » est désormais utilisé à cet effet. Les nouveaux Moments sont les lancements de nouvelles fonctionnalités.

Microsoft n’a donné aucune nouvelle information sur la mise à jour à venir depuis des semaines. Selon les rumeurs, Microsoft se prépare à publier la prochaine mise à jour de Windows 11 dès le 20 septembre 2022. Nous en saurons plus à ce moment-là.