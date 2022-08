Microsoft rend les publicités plus difficiles à éviter dans Outlook sur Android et iOS

Microsoft Outlook est une excellente Les publicités sont omniprésentes sur Internet, même lorsque vous faites défiler votre boîte de réception. application de messagerie sur iOS et Android, mais d’un autre côté, il y a quelque chose qui fait que beaucoup de gens s’en éloignent.

Bien qu’elle soit développée par Microsoft, Outlook mobile est accompagnée de publicités et, pour une raison quelconque, le géant des logiciels estime désormais que l’application n’en contient pas trop. En d’autres termes, alors que les publicités font déjà partie de l’expérience Outlook, Microsoft veut en proposer davantage aux utilisateurs, un récent rapport de The Verge confirmant qu’il sera plus difficile d’obtenir une expérience sans publicité dans l’application.

The iOS @Outlook app shows me ads that look like emails now, get the fuck outta here @Microsoft pic.twitter.com/o6dSIY85Yt

— Nick Smith (@yonicksmith) August 16, 2022