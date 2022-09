Sur Instagram, le bouton muet ne suffit plus pour garder le silence

Nous utilisons tous Instagram à des moments où nous ne devrions probablement pas le faire. Nous ouvrons l’application et faisons défiler le flux ou tapotons sur les Stories spontanément — même lorsque nous sommes en présence d’autres personnes et que nous devons le faire en silence. Avant, ce n’était pas un problème : sur l’iPhone, il suffit de garder le bouton muet rabattu et Instagram reste silencieux. Sauf que ce n’est plus le cas.

Les recherches Google sur la façon de « désactiver le son » et « arrêter le son automatique » sur les Stories ont augmenté de 300 % en une seule journée.

Autrement dit, si certains utilisateurs ont essayé de mettre leur iPhone en sourdine pour désactiver la lecture audio, cela n’a pas été efficace du tout. Il semble que l’application outrepasse les autorisations de lecture du son lorsqu’un utilisateur consulte des Stories dans l’application. De même, les Reels diffusent également du son par défaut.

Non, ce n’est pas seulement vous : Instagram ne reste plus silencieux, même si vous avez activé votre interrupteur de sourdine. Si vous mettez votre smartphone en sourdine alors que vous êtes dans l’application Instagram, le son s’arrête un moment, mais la prochaine Story que vous chargez ou la prochaine vidéo que vous faites défiler reprend le son.

Et vous savez, une grande partie du son sur Instagram n’est pas particulièrement subtile.

Comment le résoudre ?

Il n’y a pas de solution certaine, car la racine précise du problème est inconnue au moment de la rédaction de cet article. Mais alors, comment réparer ça de façon permanente ? Eh bien, voici le problème… vous ne pouvez pas. Toutes les étapes habituelles, comme la désinstallation et la réinstallation de l’application, la déconnexion et la reconnexion, ou le redémarrage de l’iPhone, ne règlent le problème que temporairement.

La seule façon d’empêcher Instagram de diffuser du son pour le moment est de baisser manuellement le volume du système de votre téléphone. Une autre option consiste à utiliser un casque ou des écouteurs sans fil pour éviter que vos haut-parleurs n’explosent en public lorsque vous regardez du contenu animé.

Sa cause exacte est encore inconnue. Il semble absurde que Meta fasse une telle chose, d’autant plus qu’Instagram n’a pas fait part de son intention de supprimer l’option de mise en sourdine. Il est fort probable que nous allons devoir impatiemment attendre qu’Instagram règle le problème. Étant donné que ce bug est apparu apparemment sans mise à jour de l’application Instagram, il y a de fortes chances que l’entreprise soit en mesure de résoudre le problème du côté du serveur — plutôt que de pousser une mise à jour de l’application.