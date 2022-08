La série Huawei Mate 50 sera annoncée le 6 septembre

La série Huawei Mate 50 sera présentée lors de la conférence de rentrée des nouveaux produits prévue le 6 septembre 2022, selon une annonce officielle faite par la société. La conférence aura pour thème « Sortir de l’aube, se rencontrer au sommet ».

Une affiche supplémentaire a également été partagée, et il est fort possible que l’anneau doré sur l’image partagée devienne la caractéristique la plus visible du module de caméra qui se trouve à l’arrière du Huawei Mate 50 Pro, analogue à la série Mate 40. Récemment, Huawei a également introduit le système d’exploitation HarmonyOS 3.

Il est important de garder à l’esprit qu’il s’agira du premier lancement de smartphone après un congé sabbatique de deux ans de la série de smartphones Mate. Ceci est dû au fait que Huawei a sorti sa série Mate 40 pour la dernière fois en 2020.

D’autre part, un dirigeant de la société a donné aux clients des raisons de croire que la série Huawei Mate 50 à venir présentera des technologies incroyables lors de la cérémonie annuelle de lancement du flagship. En outre, il a parlé des défis de l’entreprise dans la création de ce produit phare au cours de l’année précédente.

En outre, le smartphone Mate de Huawei fête cette année son 10e anniversaire. Huawei a officiellement réuni une évaluation des 10 ans d’histoire de la gamme Mate.

Un smartphone très attendu !

Selon les informations précédemment divulguées, Huawei devrait lancer les Mate 50e, Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50 RS et d’autres modèles à l’avenir. À part le Mate 50e, qui est équipé d’un chipset Snapdragon 778G, tous les autres sont équipés d’un Snapdragon 8 Gen 1 4 G.

Bien que Huawei n’ait encore divulgué aucune information sur les caractéristiques et les spécifications de son prochain smartphone, il y aura sans doute beaucoup à apprendre dans les jours à venir.

Yu Chengdong, PDG de Huawei Consumers Business Group et chef de Smart Car Busines, a déclaré :