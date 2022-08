Le Motorola Edge (2022) est le premier à être équipé du SoC Dimensity 1050 de MediaTek

Le modèle de lancement de Motorola n’est pas inconnu ; elle lance beaucoup de smartphones, principalement des smartphones abordables. Mais, il y a aussi une bonne part de flagships et de milieu de gamme. Après avoir présenté le Moto Razr 2022 haut de gamme et le Moto X30 Pro, la société a maintenant lancé le nouveau milieu de gamme, le Motorola Edge (2022). Et c’est le premier à être équipé du chipset MediaTek Dimensity 1050, présenté il y a quelques mois.

Le Motorola Edge (2022) n’apporte pas un nouveau look et ressemble beaucoup à n’importe quel autre smartphone de la gamme Moto G. Il y a des caméras arrière disposées verticalement et un écran poinçonné au centre. Il est proposé dans un coloris Mineral Gray. L’écran de 6,6 pouces est de nature OLED et prend en charge un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui n’est toujours pas devenu courant de nos jours. Il prend également en charge une résolution d’écran full HD+, un support HDR10+, un rapport d’aspect 20:9 et une gamme de couleurs DCI-P3 de 10 bits.

Il embarque le chipset Dimensity 1050 de MediaTek, qui est le premier de Motorola à prendre en charge les bandes mmWave 5G et Sub-6GHz 5G pour offrir une expérience 5G jusqu’à 53 % plus rapide. Il est possible d’utiliser jusqu’à 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage.

Le nouveau Motorola Edge a une configuration de caméra très connue qui comprend une caméra principale de 50 mégapixels avec OIS et Omni PDAF, un objectif ultra-large de 13 mégapixels qui se double également d’une caméra macro, et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Il y a également une caméra frontale de 32 mégapixels. Vous pouvez essayer des fonctions telles que la double capture, la vision nocturne instantanée, le super ralenti, et plus encore.

Le smartphone est alimenté par une batterie d’une capacité 5 000 mAh qui offre un support à la charge rapide TurboPower de 30 W, la charge sans fil de 15 W et la charge inversée de 5 W. La batterie est censée durer jusqu’à 2,5 heures. Elle peut durer jusqu’à 2 jours sur une seule charge. L’appareil fonctionne sous Android 12 quasi natif. Parmi les autres détails dignes d’intérêt, citons la prise en charge d’un capteur d’empreintes digitales à l’écran, Dolby Atmos, 2 haut-parleurs stéréo, l’USB Type-C, la prise en charge NFC et un indice IP52. La prise audio de 3,5 mm est cependant absente.

Prix et disponibilité

Le Motorola Edge (2022) sera disponible au prix de 499 euros aux États-Unis pour une durée limitée. Une fois l’offre à durée limitée terminée, il sera vendu au prix de 599 dollars Il n’y a aucune information sur sa disponibilité dans d’autres régions, y compris la France.