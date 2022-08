GeForce Now sur Chrome passe à 1440p et 120 fps

La plateforme de streaming de jeux GeForce Now de NVIDIA reçoit une nouvelle mise à jour, qui permet désormais de prendre en charge une résolution d’écran et une fréquence d’images plus élevées sur des navigateurs comme Chrome et même Edge sur un PC.

La plan RTX 3080 de GeForce Now prend désormais en charge une résolution d’écran de 1440p et un taux de trame de 120 fps sur Chrome et Edge sur la version Web de la plateforme de streaming. Les joueurs bénéficieront ainsi d’une plus grande flexibilité puisqu’ils pourront facilement profiter des jeux en haute résolution, même depuis un navigateur Web.

Pour rappel, le plan GeForce Now RTX 3080 a été annoncé avec un support pour une résolution de 1440p et un taux de trame de 120 fps. Cependant, il nécessitait des applications Windows et Mac dédiées, car la version Web était limitée à 1080p à 60 fps.

Désormais, ce ne sera plus le cas puisque les utilisateurs de GeForce Now peuvent facilement jouer à des jeux en résolution 1440p et choisir l’option de taux de trame 120 fps directement depuis Chrome ou Edge. Pour cela, il leur suffit de se rendre sur play.geforcenow.com et de modifier les options de résolution et de fréquence d’images dans le menu Paramètres.

Pour rappel, le plan RTX 3080 reste l’un des meilleurs services de streaming de jeux disponibles grâce à une grande amélioration de la latence, la prise en charge du ray tracing et l’option 120 fps. L’extension de ces améliorations de latence, de performance et de résolution à Chrome et Edge rend GeForce Now encore plus accessible, notamment sur les appareils plus anciens, les Chromebooks et même les consoles Xbox qui peuvent accéder au service depuis le navigateur Edge.

Un plan payant

Son prix est de 19,99 euros par mois, ou un abonnement de six mois moins cher pour 99,99 euros (ce qui revient à environ 16,66 euros par mois).

En plus de cela, NVIDIA a annoncé 6 nouveaux jeux qui atteindront GeForce Now cette semaine. La liste comprend Thymesia, Century : Age of Ashes, Clanfolk, Coromon, HYPERCHARGE: Unboxed, et Phoenix Point.