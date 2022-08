Ce YouTuber a compté les nombreuses LED du Nothing Phone (1)

Nelson lance le défi en affirmant que la société à l’origine du Nothing Phone (1) a déjà déclaré qu’il contenait « plus de 900 LED » sur les bandes situées à l’arrière de l’appareil. Le YouTuber retire ensuite les morceaux de plastique blanc translucide qui recouvrent les lumières et commence à compter « chaque LED ».

Pour ceux qui ne sont pas au courant, le nouveau Nothing Phone (1) se distingue par sa coque transparente qui révèle une partie des entrailles du smartphone, ainsi que par de multiples bandes de LED qui s’allument de différentes manières en fonction du type de notification ou d’alerte. Les lumières indiquent également le niveau de la batterie du téléphone et peuvent même être utilisées pour éclairer un sujet lors de la prise de photos en basse lumière.

Avec plus de 100 000 spectateurs qui ont appuyé sur le bouton « J’aime » à peu près une journée après la mise en ligne du démontage, le défi était lancé, et lundi, Nelson a posté une vidéo dans laquelle il compte méticuleusement toutes les LED du smartphone.

Le populaire Youtubeur Zack Nelson, de la chaîne Jerry Rig Everything, a promis, lors d’un récent démontage du nouveau Nothing Phone (1) , de compter toutes les LED qui composent l’étonnante interface Glyph de l’appareil si la vidéo obtenait au moins 50 000 likes.