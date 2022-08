Apple pourrait proposer davantage de publicités sur l’iPhone

Apple et les publicités… ce ne sont pas deux mots que l’on entend souvent dans la même phrase. Pour être juste, la société de Cupertino a toujours privilégié la vie privée des utilisateurs par rapport aux revenus publicitaires, une décision qui a été reçue à la fois avec des éloges et des critiques, selon la personne à qui vous demandez.

Quoi qu’il en soit, Apple utilise effectivement les publicités, mais beaucoup moins que la plupart des autres géants de la technologie. L’App Store, les applications par défaut Actualités et Bourse comportent tous des publicités dans une certaine mesure. Il convient de noter qu’elles sont nettement moins intrusives que celles que l’on trouve chez Google, mais elles sont néanmoins présentes.

Cependant, les publicités sont appelées à devenir une partie beaucoup plus importante de l’écosystème Apple, et les utilisateurs devront peut-être accepter d’en supporter davantage lorsqu’ils utiliseront leur iPhone.

C’est en tout cas ce que pense Mark Gurman de Bloomberg, un analyste technologique de premier plan et un initié de l’industrie, qui se targue d’un bilan impeccable pour tout ce qui concerne Apple.

Dans sa lettre d’information Power On, Gurman indique que les publicités devraient faire leur apparition dans quelques autres applications Apple par défaut. Il note que les candidats les plus probables sont Apple Books, Apple Podcasts et l’application Plans. Il ne s’attend pas non plus à ce « qu’Apple se remette à diffuser des publicités dans des applications tierces ». Pour l’instant, du moins.

Uniquement dans le contexte de l’iPhone

Selon Gurman, les publicités dans l’application Apple Plans pourraient fonctionner de la même manière qu’elles le font actuellement dans l’App Store. Il donne l’exemple d’un restaurant de sushis qui a décidé de payer son dû à Apple. En échange, le lieu aurait une position plus élevée dans les résultats de recherche, lorsque les utilisateurs tapent « sushi » par exemple.

Dans les applications Podcasts et Books, les éditeurs payants pourraient voir leurs œuvres affichées de manière plus visible dans les résultats de recherche. Des mécanismes analogues sont à l’étude pour Apple TV+. Il sera intéressant de voir comment Apple, le plus fervent défenseur du piratage et d’une interface utilisateur propre, fera fonctionner les publicités dans le contexte de l’iPhone.