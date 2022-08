Apple et Facebook ont envisagé de faire équipe pour « créer des entreprises »

Apple et Facebook étaient les meilleurs amis du monde à une époque. Bon, c’est peut-être un peu exagéré. Mais selon un récent rapport du Wall Street Journal, Apple et Facebook ont envisagé de faire équipe entre 2016 et 2018. L’idée venait en fait d’Apple, qui cherchait à s’emparer d’une partie des revenus de Facebook, selon des personnes bien informées. L’une de ces sources, citée par le WSJ, a déclaré qu’Apple voulait « construire des entreprises ensemble » avec Facebook.

L’une des possibilités évoquées était une version spéciale sans publicité de Facebook qui serait proposée aux utilisateurs d’iOS depuis l’App Store. Comme il s’agirait d’un service d’abonnement, Facebook percevrait des revenus et Apple obtiendrait sa traditionnelle part de 15 à 30 %. Mais lorsque vous avez affaire à deux entreprises axées sur l’argent comme Apple et Facebook, les négociations pour savoir qui va percevoir le moindre centime supplémentaire deviennent intenses.

Le rapport du WSJ affirme que les deux entreprises se sont battues pour savoir si Apple devait recevoir une part des publications dites « boostées ». En payant Facebook (désormais Meta), l’auteur d’une publication peut la faire voir par un plus grand nombre d’utilisateurs de Facebook. Facebook a soutenu qu’Apple n’aurait pas droit aux revenus des publications boostées. Étant donné que de nombreuses petites entreprises utilisent cette fonctionnalité pour atteindre un plus grand nombre de potentiels clients et qu’Apple ne prend pas l’argent de la publicité des développeurs, Facebook a fait valoir que ces revenus n’étaient pas liés.

Apple, de son côté, considérait que les revenus générés par les publications boostées étaient des revenus in-app dont elle devait pouvoir prélever 30 %. Les pourparlers n’aboutissant à rien, il a finalement été convenu que les deux entreprises devaient rompre les négociations.

Au moment où les pourparlers ont pris fin, Facebook travaillait sur des changements visant à améliorer la confidentialité sur le site. Mais le cofondateur et PDG Mark Zuckerberg a décidé à l’époque d’attendre avant d’apporter des changements en faveur de la vie privée des utilisateurs, afin de maintenir l’activité publicitaire de Facebook.

La camaraderie qui existait entre Apple et Facebook a disparu lorsque le fabricant de l’iPhone a annoncé la mise en place de la fonction « App Tracking Transparency » (ATT) en 2020. Celle-ci permettrait aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad d’éviter d’être suivis par des applications et des sites Web dans le but de recevoir des publicités ciblées pour des produits qu’ils ont consultés en ligne. Mark Zuckerberg était si contrarié qu’il a payé une pleine page de publicité dans les principaux journaux métropolitains pour déclarer que Facebook défendait les petites entreprises contre Apple.

Apple et Meta allaient dans deux directions différentes en ce qui concerne la vie privée des utilisateurs

Les investisseurs l’ont remarqué. La capitalisation boursière de Meta (la nouvelle raison sociale de Facebook) a diminué de 600 milliards de dollars au cours de l’année dernière. Et le mois dernier, la société a annoncé la première baisse de ses revenus trimestriels d’une année sur l’autre de son histoire.

Alors qu’Apple vante les mérites de la confidentialité de l’iPhone, Facebook a été frappé par des scandales comme celui de Cambridge Analytica, qui a vu les données personnelles de 87 millions d’utilisateurs de Facebook utilisées sans autorisation par le cabinet de conseil politique Cambridge Analytica (dont le vice-président était le stratège de Trump, Steve Bannon). Les données auraient été vendues à la campagne de Trump pendant la course présidentielle de 2016 et utilisées pour déterminer les zones où il fallait dépenser de l’argent supplémentaire pour la publicité.

Un porte-parole de Meta a déclaré qu’elle avait « apporté des changements importants au cours des cinq dernières années pour protéger les données des gens tout en permettant aux entreprises de toutes tailles de se développer. Les décisions que nous prenons ne sont pas dictées par une autre entreprise, mais par notre engagement envers les personnes qui utilisent nos produits et notre conviction que la vie privée et la personnalisation ne sont pas en contradiction ». Mais en ligne, est-il possible de chevaucher cette fine ligne entre l’utilisation des données de vos clients pour vendre des publicités ciblées, et prétendre protéger leurs données ?

Et voilà l’histoire de deux entreprises qui, pendant un bref moment, ont essayé de trouver un terrain d’entente pour pouvoir travailler ensemble. Mais la décision d’Apple de promouvoir la protection de la vie privée et celle de Facebook de continuer à exploiter les données personnelles pour favoriser la diffusion de publicités ciblées ont fait que les deux entreprises ont pris des directions opposées. Il n’est pas surprenant qu’un accord n’ait pas pu être trouvé.