Les OPPO Find N Fold et Find N Flip devraient être lancés plus tard dans l’année

Les smartphones pliables ont fait l’objet de discussions ces derniers jours, Samsung ayant dévoilé sa quatrième génération d’appareils pliables en début de semaine. D’autres entreprises ont essayé de profiter de l’engouement pour les appareils pliables en publiant leurs propres smartphones pliables au même moment.

Xiaomi, par exemple, a dévoilé le MIX Fold 2, tandis que Motorola a dévoilé le smartphone à clapet Moto Razr 2022. Cependant, gardez à l’esprit que ces deux smartphones ne sont actuellement disponibles qu’en Chine. Cependant, le Moto Razr 2022 devrait être lancé à l’échelle mondiale.

Maintenant, il semble que OPPO va rejoindre la course avec la sortie de non pas un, mais deux smartphones pliables alimentés par le dernier SoC de Qualcomm, le Snapdragon 8+ Gen 1, plus tard cette année.

Selon le dernier rapport de Pricebaba de l’informateur Yogesh Brar, OPPO sortira le OPPO Find N Fold, un smartphone pliable de type tablette, et le OPPO Find N Flip, un smartphone pliable de type flip. Ces deux appareils sont en concurrence directe avec le portefeuille actuel de smartphones pliables de Samsung, qui comprend un smartphone pliable de la taille d’une tablette (le Galaxy Z Fold 4) et un smartphone à clapet (le Galaxy Z Flip 4).

Une bonne nouvelle est que ces smartphones pliables OPPO à venir devraient également être commercialisés dans le monde entier. Les appareils, selon les rapports, ont été enregistrés auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), ce qui indique un début mondial.

This is the Find N's hinge system 🦾 We spent years ensuring we got the details right (like the virtually crease-free display) to meet our users' needs.

