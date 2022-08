Google, cherchant à se venger, accuse Sonos d’enfreindre 7 de ses brevets dans 2 procès

Au début de cette année, la Commission du commerce international (ITC) a estimé que Google avait enfreint 5 brevets appartenant à la société de haut-parleurs Sonos. L’ITC a ordonné à Google de cesser et de s’abstenir. Une ordonnance d’exclusion limitée a été émise, donnant à Google 60 jours pour modifier les appareils incriminés, sous peine de les voir bloquer l’entrée aux États-Unis. Ces appareils comprenaient les haut-parleurs Nest, les appareils Chromecast et les smartphones Pixel.

Google a apporté quelques modifications à ses produits, notamment aux enceintes connectées et à ses smartphones Pixel, par des mises à jour logicielles. Les brevets prétendument violés par Google auraient trait à la façon dont les consommateurs peuvent plus facilement configurer un dispositif de haut-parleurs qui contrôle les systèmes audio de la maison, à l’appairage de plusieurs enceintes, au contrôle indépendant du volume des différents haut-parleurs et à l’appairage stéréo des haut-parleurs.

Lorsque la gamme de smartphones Pixel 6 est sortie pour la première fois, le fait d’appuyer sur le bouton de volume faisait apparaître un deuxième curseur de volume à gauche du curseur de volume principal, sur lequel figurait une note de musique. Au moment de la décision de l’ITC, il y avait des spéculations selon lesquelles le deuxième curseur avait été désactivé par Google en raison de sa prétendue violation des brevets de Sonos. Il est important de souligner que le deuxième curseur a été supprimé des smartphones Pixel 6 dans la version bêta d’Android 13.

The Verge rapporte que Google se défend contre Sonos avec deux procès et une revendication de son propre chef selon laquelle Sonos enfreint pas moins de 7 brevets de Google liés aux enceintes connectées et aux technologies de contrôle vocal. Le porte-parole de Google, José Castañeda, a expliqué pourquoi Google a pris cette mesure. Il a déclaré que les poursuites ont été engagées afin que la société puisse « défendre notre technologie et contester la violation manifeste et continue de nos brevets par Sonos ».

Le porte-parole de Google a ajouté que Sonos avait « lancé une campagne agressive et trompeuse contre nos produits, aux dépens de nos clients communs ». L’une des plaintes déposées par Google porte sur la détection de mots-clés et la recharge sans fil. La première est la technologie utilisée pour activer les assistants numériques à partir d’un état de sommeil et les mettre dans un état actif prêt à recevoir les demandes des utilisateurs. Les mots-clés seraient notamment « Ok, Google » et « Hey, Siri ».

Sonos voit ça comme une vengeance

Les deux actions en justice ont été déposées auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie et le porte-parole de Google a déclaré à The Verge que la société déposera une action similaire auprès de l’ITC et cherchera à faire interdire les importations de produits Sonos incriminés aux États-Unis.

Bien entendu, Sonos considère que Google tente de se venger de l’entreprise. Eddie Lazarus, directeur juridique de Sonos, a qualifié les poursuites de « tactique d’intimidation » et a déclaré qu’elles étaient destinées à « exercer des représailles contre Sonos pour s’être élevées contre les pratiques monopolistiques de Google ». Il a ajouté que la poursuite permet à Google d’éviter de verser des redevances à Sonos et de « broyer un plus petit concurrent. Cela ne réussira pas ».