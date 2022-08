Apple va produire l’iPhone 14 simultanément en Inde et en Chine

Il est fort probable qu’Apple lance la série d’iPhone 14 en septembre. Nous avons entendu parler d’une pléthore de fuites et nous pouvons nous attendre à ce qu’il y en ait d’autres avant le lancement officiel. Cette liste comporte une nouvelle rumeur, qui concerne les détails de production des iPhone 2022.

Le célèbre analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, a révélé que Apple pourrait commencer à fabriquer l’iPhone 14 en Inde en même temps que la production en Chine. Les deux sites de production commenceront à fabriquer les nouveaux iPhone au cours du second semestre 2022. Ce sera la première fois que l’Inde fabriquera des iPhone à peu près au moment de leur lancement. Habituellement, la production indienne commence un trimestre ou deux après le lancement. La fabrication de l’iPhone 14 sera assurée par l’usine Foxconn située dans le Tamil Nadu.

My latest survey indicates Foxconn’s iPhone production site in India will ship the new 6.1″ iPhone 14 almost simultaneously with China for the first time in 2H22 (India being one quarter or more behind in the past). — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 5, 2022

Kuo met également en lumière le fait qu’il existe toujours une différence entre les expéditions et les capacités de production d’iPhone en Inde et en Chine. Mais, le début de la production dans les deux régions en même temps est un changement drastique pour l’Inde, qui semble être un « moteur de croissance clé » pour Apple.

En fait, la récente conférence téléphonique sur les résultats d’Apple a laissé entendre que son chiffre d’affaires a doublé au deuxième trimestre en Inde. Cela pourrait être la raison pour laquelle le fabricant de l’iPhone veut commencer tôt ses plans de production en Inde. Cela pourrait également se traduire par des prix plus bas que d’habitude pour la prochaine série d’iPhone 14, mais ce n’est qu’une simple spéculation pour le moment.

Une récente fuite de prix suggère que l’iPhone 14 pourrait commencer à 799 dollars, soit le même prix de départ que l’iPhone 13. Et ce, malgré les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement. En ce qui concerne les attentes, Apple devrait lancer l’iPhone 14, l’iPhone 14 Max, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, et tous pourraient être équipés d’un écran ProMotion à 120 Hz.

Des différences entre les modèles standard et Pro

Alors que les modèles Pro pourraient être équipés de la dernière puce A16 et d’une caméra principale de 48 mégapixels, les versions non Pro pourraient s’en tenir à la puce A15 et aux appareils photo de 12 mégapixels de l’année dernière. On s’attend à un nouveau design d’écran en forme de pilule et poinçon à la place de l’encoche, à des batteries plus grandes, à une amélioration des performances des caméras, à davantage de RAM et à bien d’autres choses encore.

Mais il faut savoir que ces détails sont encore des rumeurs et que nous ne pourrons obtenir des détails concrets que lors du lancement de la série d’iPhone 14. Il est donc préférable d’attendre et de voir ce qu’Apple apportera sur la table cette fois-ci !