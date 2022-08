La hausse du prix de l’iPhone 14 Pro semble de plus en plus probable

Parmi la multitude de rumeurs et de fuites entourant la prochaine série d’iPhone 14 de cette année, aucun développement n’a été plus controversé que l’éventualité d’une hausse de prix.

Il n’est pas surprenant que même Apple ne soit pas à l’abri des pressions économiques mondiales actuelles, dues à des facteurs tels que la récente pandémie et la flambée des coûts énergétiques. Les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont affecté de nombreux fabricants et la hausse des coûts qui en résulte est maintenant répercutée sur les clients.

Les discussions sur l’augmentation du prix de l’ensemble de la gamme de l’iPhone 14 remontent à plusieurs mois à ce stade et, alors que de nombreuses sources ont fait des allers-retours pour savoir si tous les prochains smartphones d’Apple seront affectés (ou si seulement certains le seront), une nouvelle fuite publiée sur la plateforme en ligne sud-coréenne Naver affirme que « Apple (a) décidé de geler le prix de lancement du modèle de base de l’iPhone 14 par une décision au plus haut niveau de la direction ».

L’utilisateur, qui a partagé cette dernière fuite, a l’habitude de commenter les communiqués d’autres grandes marques, y compris Samsung et Asus, démontrant un certain degré de connaissances d’initiés dans les publications. En tant que telle, cette dernière suggestion n’est pas sans fondement.

Si cela s’avère vrai, l’iPhone 14 de base arrivera sur le marché au même prix de départ que l’iPhone 13 actuel, soit 799 dollars — ce qui signifierait probablement un prix de 909 euros.

Dans le même temps, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max devraient coûter 100 dollars de plus que leurs prédécesseurs respectifs de 2021, ce qui donnerait un prix de base respectivement de 1 099 dollars et 1 199 dollars.

Un modèle Pro plus onéreux, un gel de prix pour le modèle de base

Même si la série d’iPhone 14 finit collectivement par être plus chère que la gamme d’iPhone de 2021 (ce qui semble être la tendance actuelle), la décision d’Apple de geler le prix du modèle de base devrait contribuer à stimuler les ventes dans tous les cas.

D’un point de vue psychologique, l’effet de contraste généré par cette nouvelle disparité de prix plus importante signifie que ceux qui ne sont pas intéressés par des faits tels que l’utilisation par le modèle standard de l’ancien chipset A15 Bionic d’Apple auront toujours l’impression de bénéficier d’une mise à niveau intéressante, malgré les changements relativement mineurs que l’iPhone 14 de base semble offrir par rapport à l’iPhone 13 de l’année dernière.

En revanche, ceux qui ont les moyens de s’offrir un modèle Pro, conscients des avantages techniques qu’il offre par rapport à l’iPhone 14 de base — comme l’utilisation attendue d’une nouvelle puce A16 Bionic et une nouvelle découpe pour la caméra frontale à la place de l’encoche — se sentiront justifiés dans leur décision de débourser davantage pour ce prix plus élevé, car il reflète la promesse d’un matériel et de performances supérieures dans une mesure encore plus grande que pour les précédentes générations.