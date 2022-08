Twitter pourrait bientôt procéder à une refonte majeure de Twitter Spaces

Bientôt, Spaces, la fonction de chat audio de Twitter, pourrait ne plus ressembler à ce qu’elle est actuellement. Comme TechCrunch l’a d’abord rapporté et comme Twitter elle-même l’a ensuite confirmé au site, le réseau social travaille sur une nouvelle version de Spaces, complètement remaniée et dotée de nouvelles fonctionnalités.

Malheureusement, Twitter n’a donné aucune information officielle sur le futur aspect de Spaces, mais une société de renseignement appelée Watchful a réussi à faire quelques captures d’écran précoces du nouveau design.

Cependant, il est important de mentionner que Twitter a souligné à TechCrunch que ces images sont issues d’un stade très précoce du nouveau look et sont « inexactes et dépassées ». Néanmoins, on peut tout de même avoir une idée de ce à quoi la nouvelle version de Spaces pourrait ressembler.

D’après les images de Watchful, on peut voir que les salles audio seront probablement organisées par thème, comme la musique et le sport. De plus, on peut voir qu’elles sont représentées par des cartes colorées et des illustrations réalisées pour les programmes. En outre, il semble que Spaces pourrait également recevoir une nouvelle fonctionnalité appelée « Votre résumé quotidien », qui vous montrera probablement les nouveaux épisodes des programmes que vous suivez. De plus, comme c’est le cas actuellement, l’onglet vous indiquera probablement qui est à l’écoute.

Concurrencer Clubhouse

Twitter a déclaré à TechCrunch qu’une annonce officielle pour le nouveau design de Spaces viendra, mais elle n’a pas dit quand.

Twitter a introduit Spaces en novembre 2020, dans le but de concurrencer Clubhouse, dont la popularité venait de monter en flèche. Au tout début, ils semblaient prometteurs, mais il semble maintenant que Spaces et les salles audio dans leur ensemble stagnent. C’est probablement la raison pour laquelle Twitter a décidé de réorganiser complètement Spaces. Pour tenter de raviver l’intérêt dont jouissaient autrefois ses salles audio.