Une fuite révèle les futures Fitbit Sense 2, Inspire 3 et Versa 4

Fitbit a une liste chargée de wearables en préparation, s’affichant ces dernières semaines dans diverses fuites nous donnant un aperçu clair de leur conception et les options de couleur. Aujourd’hui, 91Mobiles a partagé des rendus officiels des smartwatches Fitbit Versa 4 et Sense 2. Le bracelet de fitness Fitbit Inspire 3 accompagnera ces smartwatches haut de gamme.

Le rapport ne mentionne pas de date de lancement provisoire, mais il est probable qu’elle ne soit pas trop éloignée. Les modèles actuels de Fitbit, Versa, Sense et Inspire, ont été dévoilés en août de l’année dernière. Si Fitbit entend s’en tenir à un cycle de rafraîchissement annuel — et étant donné le moment opportun des dernières fuites — la Sense 2, la Versa 4 et le Inspire 3 devraient arriver sur les étagères dans les semaines à venir.

Parlons des changements de design attendus. La deuxième génération de la Sense a un châssis plus épuré et dispose désormais d’un véritable bouton physique pour fournir un retour de clic, au lieu d’un capteur inductif à semi-conducteurs qui faisait office de bouton d’accueil sur la smartwatch Sense de première génération. Quelques utilisateurs ont trouvé que le système de bouton inductif était moins fiable, difficile à atteindre et globalement un peu frustrant.

Un autre changement notable est que l’anneau métallique autour de l’écran sur la Sense originale, qui cachait en fait le capteur ECG, a également été abandonné. Au lieu de cela, le Sense 2 semble l’avoir caché sous la lunette, tandis que le cadre qui l’entoure est maintenant une seule pièce métallique bombée. Cela semble beaucoup plus propre et globalement plus confortable.

Le profil général en forme de galet est là pour perdurer, ce qui n’est pas une mauvaise chose dans un monde où les smartwatches rondes et rectangulaires dominent le marché. D’après les rendus divulgués, il semble que Fitbit offrira le Sense dans un trio de couleurs — noire, un boîtier graphite avec un bracelet beige, et un modèle de boîtier doré assorti à un bracelet bleu clair. On ne sait pas grand-chose sur les nouvelles caractéristiques de la seconde génération de la smartwatch Sense, mais les fonctionnalités habituelles comme le suivi de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil, la gestion du stress et le suivi de la santé menstruelle sont là pour rester. En ce qui concerne les spécifications, attendez-vous à l’une des nouvelles puces de Qualcomm pour les montres, à un écran OLED, à une construction certifiée IP68 et à la prise en charge d’une tonne d’options de bracelet.

Des nouveautés pour la Versa 4 et le Inspire 3

La Fitbit Versa 4 suit les traces de la Sense avec un design analogue et deux options de couleur — graphite et rose. Par rapport à la Sense 2, elle délaissera quelques caractéristiques clés, telles que l’abandon de l’astuce de l’électrocardiogramme pour garder le prix sous contrôle. Mais si l’on se fie à la Versa 3, on peut s’attendre à un ensemble solide de fonctions axées sur la forme physique, sans pour autant faire exploser votre portefeuille.

Et enfin, nous avons le prochain bracelet Fitbit Inspire 3. Il modifie l’aspect décousu du Inspire 2 en faveur d’un aspect plus homogène, sans espace mobile au niveau du point de connexion boîtier-sangle. Cependant, le plus grand changement est une mise à niveau de l’écran sur le Inspire 3.

Par rapport à l’écran noir et blanc du Inspire 2, son successeur adopte un écran couleur. Cependant, on ne sait pas encore s’il s’agira d’un écran tactile. Le prochain bracelet d’activité de Fitbit sera proposé dans un trio de couleurs — noir, rose et jaune. Nous n’avons aucune information sur le prix ou la disponibilité sur le marché, mais une sortie officielle est à portée de main.