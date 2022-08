Le Galaxy Z Fold 4 enregistrerait d’importants gains de performance par rapport au Z Fold 3

Le Galaxy Z Fold 4 devrait être dévoilé le 10 août et les fuites continuent de faire surface. La dernière en date provient d’Ahmed Qwaider, qui, par le passé, a téléchargé des images de dispositifs non commercialisés, il y a donc peu de raisons de douter de l’authenticité de la dernière rumeur. La fuite porte principalement sur les performances du Galaxy Z Fold 4. En passant, un récent rapport indique que les prochains smartphones pliables de Samsung pourraient laisser tomber la lettre Z.

Quoi qu’il en soit, il est pratiquement confirmé que le Galaxy Z Fold 4 sera alimenté par le Snapdragon 8+ Gen 1, qui est une version améliorée du Snapdragon 8 Gen 1 qui alimente certains des meilleurs smartphones Android de 2022 comme le Galaxy S22 Ultra.

⭕️Exclusive info

Galaxy Z Fold4 performance improved with @Snapdragon 8+ Gen1 processor

CPU 15%

GPU 59%

NPU 68%

Battery can be charged in half an hour to 50% at a charging speed of 25w with 4400mAh

Screen refresh rate 120Hz with 1000nits

layer of protection Victus+ on Front&back pic.twitter.com/MItVuvA9Bp — Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) August 3, 2022

Ce qui distingue le Snapdragon 8+ Gen 1 des précédentes itérations « + », c’est qu’il semble être une mise à niveau assez importante par rapport à la Gen 1, grâce au processus de 4 nm de TSMC. Selon Qualcomm, le processeur est 10 % plus rapide, les horloges du GPU sont 10 % plus rapides et l’efficacité est améliorée de 30 % par rapport au Snapdragon 8 Gen 1.

Le Z Fold 3 était doté de la puce Snapdragon 888, et non par sa version boostée 888+. Donc, si vous incluez le rafraîchissement de milieu de cycle, le Z Fold 4 sera alimenté par une puce plus récente de trois générations, et les résultats de performance partagés par Qwaider reflètent sûrement cela. L’informateur laisse entendre que le smartphone sera doté d’un processeur 15 % plus rapide, d’un GPU 59 % plus performant et d’un NPU 68 % plus performant que le Z Fold 3.

Des résultats de benchmark précédemment fuités avaient également indiqué que le Z Fold 4 offrirait des performances bien meilleures que le Z Fold 3. Samsung pourrait également vendre un modèle de 1 To, ce qui rendra le smartphone plus attrayant pour les amateurs de grosse puissance.

La rumeur d’aujourd’hui corrobore également les précédentes fuites selon lesquelles le Z Fold 4 aura les mêmes spécifications de batterie et de charge que son prédécesseur – 4 400 mAh et 25 W — et ajoute qu’il faudra 30 minutes pour faire passer la batterie de 0 à 50 %. Il indique également que les écrans auront un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz avec une luminosité de 1 000 nits, bien que la luminosité de pointe soit susceptible d’être plus élevée.

Enfin, l’arrière et l’avant du Z Fold 4 seront protégés par un verre Gorilla Glass Victus+, une version plus robuste du verre Victus qui a été vu sur le Z Fold 3.

Selon les rumeurs, le Z Fold 4 aura à peu près le même design que le modèle sortant, mais il pourrait introduire quelques changements tels qu’une charnière unique, un format d’image plus large et un pli d’écran moins prononcé. Il est fort probable que le smartphone dispose d’une meilleure caméra et que son prix soit le même que celui de son prédécesseur.