Y aura-t-il un Nothing Phone (1) Lite prochainement ?

Le mois dernier, Nothing a finalement lancé son phone (1) tant attendu et tant controversé. Et maintenant, nous entendons des informations sur un autre smartphone Nothing, qui pourrait s’appeler le Nothing phone (1) Lite.

Un récent rapport de The Mobile Indian suggère que Nothing va lancer un phone (1) Lite, qui, comme son nom l’indique, sera une variante allégée du phone (1). Les différences seront au nombre de deux.

Tout d’abord, le smartphone devrait être doté d’une coque arrière en verre assez ordinaire sans les LED et l’interface Glyph. Deuxièmement, il ne prendra pas en charge la recharge sans fil. Cela pourrait s’avérer être une décision radicale, car le design est ce qui distingue le phone (1) de la concurrence.

Les composants internes, selon le rapport, devraient être les mêmes. Par conséquent, la rumeur du Nothing phone (1) Lite aurait le même écran AMOLED de 6,55 pouces d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, un chipset Snapdragon 778G+ et deux caméras arrière de 50 mégapixels.

Cependant, il est spéculé qu’il est livré avec une plus grande batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W et un adaptateur de 42 W. On s’attend également à ce que le smartphone soit légèrement bon marché (en raison des compromis).

Une simple rumeur

Si vous êtes déjà trop excités par le deuxième smartphone de Nothing, sachez que cela peut rester une rumeur. Le rapport révèle également que la société dirigée par Carl Pei a démenti cette information et que rien de tel ne se produira. Étant donné que Nothing a généralement pris la responsabilité de « divulguer » des informations sur ses produits, il est peu probable qu’elle mente au sujet d’un futur smartphone. Ou peut-être veut-elle actuellement dissimuler des informations sur ses futurs produits pour entretenir une médiatisation autour du phone (1).

Quoi qu’il en soit, on peut supposer qu’un autre smartphone Nothing ne sera pas lancé de sitôt et quand cela arrivera, nul doute que Nothing crachera le morceau de son côté ! Le Nothing Phone (1) Lite n’est rien de plus qu’une rumeur à l’heure actuelle, et le fait que Nothing ait nié son existence est un point important.