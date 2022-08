Discord rend son application Android plus proche d’iOS

Si vous possédez un smartphone Android, vous avez peut-être remarqué que l’iPhone reçoit les nouvelles fonctionnalités de vos applications préférées avant les appareils Android — ou, dans certains cas, pas du tout. Discord est en train de changer cela en passant à React Native pour son application Android.

Selon un article de blog rédigé par l’équipe produit de Discord, React Native est un framework logiciel d’interface utilisateur open source qui permettra à l’entreprise de publier de nouvelles fonctionnalités sur toutes les plateformes simultanément.

En d’autres termes, les utilisateurs de Discord qui disposent d’Android recevront toutes les nouvelles fonctionnalités introduites par la société en même temps que l’application iOS, au lieu d’attendre qu’elles arrivent des semaines ou des mois après iOS.

« Historiquement, le travail sur l’implémentation Android de nouvelles fonctionnalités était souvent retardé jusqu’à ce que le bureau et iOS soient terminés, ce qui fait que certaines fonctionnalités ont été d’abord lancées sur une plateforme avant d’arriver finalement sur une autre. Vous l’avez peut-être remarqué lorsque nous partageons des annonces de fonctionnalités à venir avec une note disant quelque chose du genre “support Android à venir” », écrit Discord.

Discord utilise React Native depuis que Meta l’a mis en libre accès en 2015, ce qui a aidé l’entreprise à construire l’application iOS à partir du noyau de son application React. Cependant, en laissant l’application Android fonctionner sur React Native pour la première fois, les utilisateurs d’Android verront que le design de l’interface utilisateur de Discord sur leur appareil, comme le Pixel 6a, ressemblera au design montré sur iOS et même sur la version de bureau.

Une bonne nouvelle

Le passage à React Native pour l’application Android a pour but de maintenir la cohérence de la diffusion des nouvelles fonctionnalités et mises à jour de Discord pour les utilisateurs de toutes les plateformes, ainsi que de permettre aux ingénieurs de rationaliser et de consolider leurs processus afin que les utilisateurs d’Android puissent recevoir plus rapidement les nouvelles mises à jour de l’application. Les nouveaux utilisateurs d’Android qui téléchargent l’application Discord verront une police plus grande que celle de l’application iOS à des fins d’accessibilité, mais les utilisateurs existants auront la possibilité de changer de taille de police.

Discord a déclaré que l’application Android sera automatiquement mise à jour sur tous les appareils Android dans les semaines à venir.