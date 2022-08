Voici le Poco M4, un smartphone abordable très alléchant

Poco n’est pas étranger à la vente de smartphones d’un excellent rapport qualité-prix, car les appareils de milieu de gamme comme le Poco F4 et le Poco X3 Pro ont offert un solide rapport qualité-prix au cours de la dernière année ou des deux dernières années. La société a également offert sa série d’entrée de gamme Poco M pendant un certain temps maintenant, et elle est de retour avec un autre modèle.

Le Poco M4 est le dernier smartphone de la série M de la marque affiliée à Xiaomi, et la première chose que vous remarquerez à son sujet est le design arrière plutôt intéressant. Attendez-vous à une coque arrière en polycarbonate mat en bleu, jaune ou noir, ainsi qu’un bloc de caméra en polycarbonate noir s’étendant sur les bords gauche et droit. Sinon, un panneau plat est disponible à l’avant, ainsi qu’une encoche en forme de goutte d’eau et un menton (bord sous l’écran) assez substantiel.

Sous le capot vous trouverez un processeur Dimensity 700 5G de Mediatek qui est l’un des SoC 5G de milieu de gamme. Les autres spécifications de base comprennent 4 Go à 6 Go de RAM, 64 Go à 128 Go de stockage extensible, une batterie d’une capacité de 5 000 mAh et une recharge filaire de 18 W par le chargeur de 22,5 W inclus.

Pour la photo, vous retrouvez une combinaison de capteurs de 13 et 2 mégapixels (principal et profondeur) et une caméra frontale de 5 mégapixels dans l’encoche. Ne vous attendez donc pas à une caméra ultra-large ou à un objectif macro.

Parmi les autres spécifications à connaître, on retrouve un écran LCD de 6,58 pouces d’une résolution full HD+ protégé par un verre Gorilla Glass et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, la prise en charge de la double carte SIM 5G+5G, le Bluetooth 5.1, un capteur d’empreintes digitales latéral, la reconnaissance faciale, MIUI 13 for Poco en tant que surcouche et basée sur Android 12, et enfin le Wi-Fi 5.

Le Poco M4 5G sera disponible à partir du 22 août 2022 en deux variantes : 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, et 6 Go et 128 Go aux prix respectifs de 199,90 et 219,90 euros sur AliExpress. Du 22 au 26 août 2022, le Poco M4 5G bénéficiera d’un prix de lancement de 178,91 euros au lieu de 199,90 euros et de 199,51 euros au lieu de 219,90 euros sur AliExpress.