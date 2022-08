De nouveaux rendus de la Samsung Galaxy Watch 5, Watch 5 Pro apparaissent

Samsung lancera très probablement sa nouvelle série Galaxy Watch 5 le 10 août, aux côtés du Galaxy Z Fold 4 et du Galaxy Z Flip 4. Tout comme les prochains smartphones pliables, nous avons beaucoup entendu parler de ses nouvelles smartwatches également. Et pour nous donner un aperçu du design de la Galaxy Watch 5 et de la Watch 5 Pro, nous avons de nouveaux rendus qui ont fuité.

Selon les rendus récemment partagés de la série Galaxy Watch 5 par Evan Blass, les deux montres seront analogues à leurs prédécesseures et correspondent à la vue à 360 degrés qui est apparue le mois dernier. Pour rappel, Blass a récemment révélé des rendus analogues du Galaxy Z Fold 4 et du Z Flip 4.

Alors que la Galaxy Watch 5 Pro est vue dans des options de couleur noire et grise avec un boîtier en cristal de saphir, la Galaxy Watch 5 semble plus colorée avec des options comme le violet (Bora Purple comme Samsung semble l’appeler !) et la pêche, ainsi que le noir classique.

Les deux modèles sont dotés d’un écran rond sans bord, mais sans la fameuse bague tournante, qui n’apparaissait pas non plus dans les précédentes fuites. Le cadran rond se fond parfaitement dans les bracelets en silicone et comporte également deux boutons physiques.

Alors que la partie design ne connaîtra pas beaucoup de changements (cela est également prévu pour les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 pliable), vous pouvez vous attendre à quelques changements sous le capot. Les deux smartwatches devraient être proposées dans des tailles de 40 et 44 mm et disposer de variantes LTE et Bluetooth.

De réelles améliorations ?

On s’attend également à une puce améliorée, à une batterie plus grande et plus durable et à la surcouche One UI 4.5 basée sur Wear OS 3.5, annoncée récemment. Les rumeurs précisent également que Samsung inclura un capteur de température corporelle dans la série Galaxy Watch 5, qui devrait également être intégré dans l’Apple Watch Series 8.

D’autres améliorations sont attendues, mais rien n’est officiel pour l’instant. Nous obtiendrons tous les détails confirmés lors de l’événement Galaxy Unpacked prévu le 10 août.