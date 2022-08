Les images de presse des Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 font surface

Samsung se prépare pour l’événement Galaxy Unpacked prévu pour le 10 août, soit dans quelques jours. La firme présentera la prochaine itération de ses smartphones pliables — le Samsung Galaxy Z Flip 4 et le Galaxy Z Fold 4 — lors de cet événement. Il y a quelques jours, Evan Blass, un célèbre informateur, a révélé les images commerciales des deux smartphones pliables en haute résolution, sous tous les angles.

Selon les images divulguées, les Samsung Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 ressemblent à leurs prédécesseurs, et les changements sont très subtils. Il est intéressant de noter que le Z Fold 4 sera proposé dans un coloris blanc crème avec des accents dorés sur les côtés, ce qui lui donne un aspect premium et poli. Et la configuration à trois caméras sur le Z Fold 4 est configurée de la même manière que le Z Fold 3.

Il n’y a pas beaucoup de changements apportés au design du Z Fold 4 étant donné que le Z Fold 3 a été le best-seller, et que beaucoup de gens ont aimé le design. Néanmoins, la charnière devrait être plus étroite. De plus, le smartphone pourrait également venir avec un pli moins proéminent sur l’écran, ce qui pourrait être plus robuste.

Selon les précédents rendus du Galaxy Z Fold 4 qui ont été divulgués en mai, le smartphone serait doté d’un écran AMOLED pliable de 7,6 pouces au format 23:9, contre 24,5 : 9 pour son prédécesseur, il devrait donc être légèrement plus large et plus court. L’écran de couverture de 6,2 pouces serait également plus large avec un rapport d’aspect 6:5, contre 5:4 dans le Z Fold 3. Le smartphone mesurerait 155 x 130 x 7,1 mm une fois déplié, contre 158,2 × 128,1 x 6,4 mm.

Le smartphone serait doté d’un capteur photo primaire de 108 mégapixels, contre 12 mégapixels, et d’un téléobjectif à zoom optique 3x, contre 2x pour son prédécesseur. Nous pouvons nous attendre à des améliorations de la caméra sous l’écran pliable. Il est dit qu’il conserve la batterie 4 400 mAh avec le support de la charge filaire 25W et devrait également supporter la charge sans fil. Les nouveaux téléphones Z Flip et Z Fold seraient alimentés par des SoC Snapdragon 8+ Gen 1 qui a récemment été introduit.

Des informations sur le Galaxy Z Flip 4

Selon les précédents rendus du Galaxy Z Flip 4 qui ont été divulgués en mai, il est dit qu’il conserve le même écran full HD+ AMOLED Infinity Flex à 120 Hz de 6,7 pouces et devrait mesurer 165,1 x 71,9 x 7,2 mm, ce qui le rend légèrement plus petit, mais plus épais par rapport à son prédécesseur qui mesure 166 × 72,2 × 6,9 mm.

Le smartphone serait doté d’une batterie de 3 700 mAh, contre 3 300 mAh pour son prédécesseur, ce qui pourrait expliquer la légère augmentation de l’épaisseur. Il est également dit qu’il obtiendra un support pour la charge filaire de 25 W par rapport à la charge de 15 W, et devrait également supporter la charge sans fil. Il est dit qu’il existe des variantes de couleur noire, bleue, rose clair et violet clair.

Les détails officiels concernant le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4 seront publiés le 10 août et je ne manquerais pas de vous informer.