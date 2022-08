Twitter veut que les nouveaux venus « essaient Twitter »

Twitter teste de nombreuses fonctionnalités avant de les proposer (ou non) aux utilisateurs. Il a récemment commencé à tester la possibilité pour les gens de CoTweet et a maintenant commencé à expérimenter un moyen pour les gens de « tester Twitter » avant de créer un compte sur la plateforme. En outre, elle teste également un moyen d’ajouter plusieurs types de médias dans un seul tweet.

Repéré initialement par Jane Manchun Wong, puis corroboré par Laura Burkhauser, chef de produit chez Twitter, le nouveau test « Try Twitter » permettra aux utilisateurs de découvrir la plateforme de microblogging et de lire les tweets des autres sans avoir à créer de compte.

Not everyone is ready to sign up for an account the first time they try Twitter. Our team wants to give people an easy way to read tweets and experience having a timeline. It’s an experiment and still mvp. LMK if you have feedback (but you’ll need to create an account first 😉) https://t.co/2kJe5gvRNG

— Laura Burkhauser (@burkenstocks) July 28, 2022