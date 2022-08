Le Mode Réparation de Samsung verrouille les données de votre smartphone à l’envoi

Dans le monde moderne, il est de plus en plus difficile pour les constructeurs de smartphones de fournir des services après-vente dignes de confiance. Si certains ont pris l’affaire en main et se battent contre les grandes entreprises technologiques pour que les utilisateurs puissent réparer leurs smartphones dans le confort de leur foyer, nous sommes encore nombreux à nous rendre dans un centre de service lorsqu’une réparation est nécessaire. Et même le fait de confier son smartphone pour réparation n’est plus sûr.

Faire réparer son smartphone quand c’est possible est généralement mieux pour le monde et, surtout, pour votre porte-monnaie. Mais le fait de l’envoyer par la poste ou de le déposer quelque part risque d’exposer vos données personnelles. Le nouveau « mode réparation » de Samsung devrait contribuer à apaiser ces craintes de fouille de données.

Il convient de préciser que, quoi qu’en dise Apple, la plupart des ateliers de réparation ne vont pas pénétrer dans votre appareil pour y trouver vos numéros de téléphone et de carte de crédit. C’est un bon moyen de perdre votre entreprise, de la faire fermer ou de la mettre en prison (ou tout cela à la fois). Mais ce n’est pas parce que cela n’arrive généralement pas que cela n’arrive jamais.

En théorie, vous pourriez essayer de verrouiller entièrement votre smartphone, mais cela pourrait empêcher les techniciens de réparation de diagnostiquer et de réparer correctement votre téléphone, surtout si le problème est d’ordre logiciel. L’outil de Samsung contourne ce problème. Au lieu de verrouiller l’ensemble du smartphone, il verrouille uniquement vos données.

Les techniciens peuvent tester le système d’exploitation et examiner le téléphone, mais ils ne verront que des applications par défaut avec des données vides. Lorsque vous récupérez votre smartphone, vous pouvez vous ré-authentifier pour déverrouiller vos applications et vos données. Une fois que vous l’aurez activé sur votre appareil Samsung Galaxy, toutes vos données personnelles, y compris les photos, les messages, les fichiers, les applications et les comptes, seront « cachées » aux techniciens.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Malheureusement, comme l’a d’abord remarqué SamMobile, cette fonctionnalité ne semble pour l’instant annoncée que pour la Corée. On ne sait pas quand (ou si) elle sera disponible en France, ni comment elle verrouille votre smartphone. Est-ce qu’elle chiffre les données ? Crée-t-elle un nouveau compte et cache-t-elle le vôtre ? Ce n’est pas clair.

Mais plus vite Samsung pourra étendre le « Mode Réparation » à d’autres smartphones, mieux ce sera, car c’est une excellente idée.