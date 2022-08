YouTube permet désormais aux internautes de convertir leurs longues vidéos en Shorts

L’outil « Transformer en Shorts » est désormais disponible pour les utilisateurs d’Android et d’iOS. Il reste à voir si cette fonctionnalité fonctionne bien pour les créateurs et s’ils sont réellement prêts à l’utiliser.

Comme le souligne YouTube, cette fonctionnalité vous aidera à « donner une nouvelle vie à votre contenu classique » et à susciter l’intérêt de davantage de personnes. Si le clip réalisé dure moins de 60 secondes, il est possible d’enregistrer un clip supplémentaire par la caméra des Shorts. Une vidéo existante de la galerie peut également être ajoutée.

Le nouvel outil « Transformer en Shorts » de YouTube vous permettra de prendre 60 secondes de votre vidéo YouTube existante et de la convertir en un Short à l’aide des mêmes outils de montage pour ajouter du texte, des filtres, etc. Cette initiative fait suite à la récente possibilité offerte par YouTube de convertir des vidéos au format vertical en courts métrages, à condition qu’elles aient une durée de 60 secondes.

YouTube a misé sur son concurrent TikTok, Shorts, et a même commencé à le monétiser. Afin de donner un coup de pouce à Shorts, la société a introduit un nouvel outil appelé « Transformer en Shorts », qui permet de transformer une vidéo YouTube existante en Shorts . Ce nouvel outil est disponible sur les applications iOS et Android de YouTube.