Si vous êtes sur la liste d’attente pour la Steam Deck, vous en aurez une cette année

La Steam Deck de Valve est un PC de jeu portable puissant, polyvalent et abordable… qu’il a été difficile de se procurer depuis le début de sa commercialisation en février. Mais, cela commence à changer.

Valve a accéléré la production au cours des derniers mois et la société affirme que cela lui a permis d’envoyer des unités de la Steam Deck aux clients plus rapidement que prévu. Cela signifie que tous ceux qui ont déjà précommandé un appareil devraient recevoir un Steam Deck d’ici la fin de l’année 2022.

Selon Valve, un « grand nombre » de clients qui avaient été informés que leurs unités seraient expédiées au quatrième trimestre 2022 ou plus tard ont été déplacés au troisième trimestre. Cela signifie qu’au lieu d’obtenir une Steam Deck en octobre ou plus tard, ces personnes devraient l’obtenir en septembre… et peut-être même plus tôt.

Great news: Everyone who currently has a reservation can get their Steam Deck by the end of this year! We’ve cleared up supply chain issues, a bunch of folks got moved up to Q3, and all other reservations are now in Q4. More details here:https://t.co/Xj2yEHqpKZ pic.twitter.com/floa2xZelK — Steam Deck (@OnDeck) July 29, 2022

Bien sûr, il est plus difficile de prévoir combien de temps vous devrez attendre à l’avenir. Si vous commandez une Steam Deck aujourd’hui, elle devrait être livrée au quatrième trimestre 2022. Mais si le nombre de commandes est supérieur à la capacité de Valve, les dates d’expédition commenceront à glisser vers 2023 pour les nouveaux clients.

« Bonjour ! Nous sommes ravis d’annoncer que nous allons être en mesure de répondre à la demande plus tôt que nous l’avions estimé pour toutes les personnes dans la file d’attente de réservations », a déclaré Steam dans un communiqué de presse officiel. « De nombreux manques dans la chaîne d’approvisionnement qui affectent la Steam Deck se résorbent progressivement, et nous continuons à augmenter la production, de sorte que nous sommes en mesure de produire plus de Deck plus rapidement que jamais ».

Un PC de jeu portable

La Steam Deck est vendu à partir de 419 euros et dispose d’un écran de 7 pouces d’une résolution de 1 280 x 800 pixels, d’un processeur AMD personnalisé avec quatre cœurs de CPU Zen 2 et des graphiques RDNA 2, 16 Go de RAM, 64 Go de stockage eMMC ou jusqu’à 512 Go de SSD, et des contrôleurs de jeu personnalisés de Valve qui comprennent les sticks et les boutons habituels, mais aussi de doubles pavés tactiles pour interagir avec les jeux PC qui ne sont peut-être pas conçus pour les contrôleurs.

Elle est livrée avec le logiciel SteamOS de Valve, basé sur Linux, qui place le client de jeu Steam au premier plan et vous permet de jouer à de nombreux jeux Windows ainsi qu’à des titres natifs de Linux. Mais les utilisateurs qui souhaitent installer Windows peuvent également le faire.

La Steam Deck n’est pas le seul PC de jeu portable sur le marché… loin s’en faut. Mais grâce à la combinaison de spécifications et de performances décentes, d’un prix attractif et d’un support logiciel très solide de la part de l’un des leaders du secteur des jeux sur PC, elle est rapidement devenue l’une des options les plus populaires pour les jeux sur PC en déplacement.